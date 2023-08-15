Mastercard купує частку в фінтех-підрозділі африканської компанії MTN за $5,2 млрд — Finance.ua
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Mastercard купує частку в фінтех-підрозділі африканської компанії MTN за $5,2 млрд

Фондовий ринок
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Mastercard купує частку в фінтех-підрозділі африканської компанії MTN за $5,2 млрд
Mastercard купує частку в фінтех-підрозділі африканської компанії MTN за $5,2 млрд
MTN Group, провідний оператор бездротового зв’язку в Африці, оголосив, що Mastercard погодився придбати міноритарний пакет акцій їх фінансово-технологічного бізнесу.
Про це пише «Мінфін» з посиланням на Bloomberg.
За угодою, яка складається з двох частин, включаючи комерційну угоду щодо платежів та грошових переказів, яка буде використовувати технологічну інфраструктуру Mastercard для розширення в Африці, та інвестицій в міноритарний пакет акцій, головний виконавчий директор MTN, Ральф Мупіта, зазначив, що розмір частки буде оприлюднений після закриття угоди.
Це анонсували відповідно до зростаючого використання мобільних телефонів серед молодого та технічно підкованого населення Африки, яке користується ними для доступу до послуг, включаючи банківські. Це створює перспективи для операторів бездротового зв’язку у фінансовій технологічній сфері.
Останні операції MTN включають продаж та зворотну оренду мобільних вишок в Південній Африці, а також плани щодо продажу деяких активів у Західній Африці.
Крім того, вони мають пакет акцій у компанії IHS Holding, зареєстрованій на біржі Нью-Йорка, яку вони можуть продати.

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За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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