Масові обстріли у вихідні: скільки витратила росія на ракети — Finance.ua

Масові обстріли у вихідні: скільки витратила росія на ракети Вчора 12:40

В останні вихідні червня ворог випустив по території України від 60 до 80 ракет як з території як росії, так і білорусі.

Йдеться про такі категорії ракет:

«Точка-У»,

X-22,

«Онікс»,

«Іскандер»,

«Калібр»,

X-101

Скільки це коштувало росії

Згідно з підрахунками видання Forbes, лише на обстріл головного міста України 26 червня росіяни витратили 50–80 мільйонів доларів. У той час як загальна вартість російських ракет може коливатися в діапазоні від 150 до 220 мільйонів доларів.

Варто зважати на те, що іноді не вдається визначити точну кількість російських ракет або їх вид. Тому неможливо підрахувати точну суму. Для перелічених вище розрахунків використовували такі оцінки вартості ракет:

Х-101 — 13 мільйонів доларів,

«Калібр» — 6,5 мільйона доларів,

«Іскандер» — 3 мільйони доларів,

«Онікс» — 1,25 мільйона доларів,

Х-22 — 1 мільйон доларів,

«Точка-У» — 0,3 мільйона доларів.

Довідка Finance.ua:

Міжнародне рейтингове агентство Moody’s підтвердило у понеділок, що росія увійшла в дефолт за зовнішнім боргом через нездатність робити процентні платежі, спричинені західними санкціями після її вторгнення в Україну.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.