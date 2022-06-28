Moody's подтверждает дефолт россии по внешнему долгу — Finance.ua

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Moody's подтверждает дефолт россии по внешнему долгу

Мир
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Moody's подтверждает дефолт россии по внешнему долгу
Moody's подтверждает дефолт россии по внешнему долгу
Международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило в понедельник, что россия вошла в дефолт по внешнему долгу ввиду неспособности делать процентные платежи, вызванной западными санкциями после ее вторжения в Украину.
Об этом пишет Forbes.
Отмечается, что пропущенный россией платеж 27 июня «представляет собой дефолт», и такие дефолты «вероятны и дальше».
Агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники, сообщило ранее, что некоторые тайваньские владельцы российских облигаций не получили процентные платежи даже по истечении крайнего срока (в воскресенье), что указывает на дефолт.
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Российское правительство сослалось на экономические санкции, не позволяющие ему произвести выплаты, несмотря на наличие ресурсов.
Объявление о дефолте по внешним долгам обычно делают глобальные рейтинговые агентства, такими как Moody’s, Fitch и S&P, однако санкции предусматривают запрет определять рейтинги российских компаний.

Технический дефолт — что это означает для россии

Дефолт, объявленный в понедельник, стал первым за годы существования российского государства (1918-1922 гг. и 1991-2022 гг.), а также Советского Союза (1922-1991 гг.), в который российская федерация входила как одна из республик.
В 1998 году российское правительство при президенте Борисе Ельцине объявило дефолт по внутреннему долгу на сумму 40 млрд долларов из-за финансового кризиса.
По материалам:
Укрінформ
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