В Раде объяснили, что означает дефолт россии — Finance.ua

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В Раде объяснили, что означает дефолт россии

Мир
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В Раде объяснили, что означает дефолт россии
В Раде объяснили, что означает дефолт россии
Дефолт россии, который наступил 27 июня в результате невыполнения обязательств по еврооблигациям на $100 млн, является техническим и в краткосрочной перспективе ничего не изменит. Однако это событие отразится на инвестициях в страну и усугубит международную изоляцию рф, считает первый зампредседателя Комитета Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.
«Значит ли это что у рф закончились деньги? Нет. Пока Запад покупает у них нефть и газ, деньги у них есть. Поэтому дефолт и „технический“ — деньги есть, а вот сделать что-то с ними они не могут», — написал нардеп.
При этом он считает, что после наступления события дефолта могут возникнуть кросс-дефолты — кредиторы попросят досрочно выплатить деньги. А общая сумма таких обязательств достигает нескольких десятков миллиардов долларов.

Российский экономический корабль, иди на##й 🧐

В целом событие дефолта всегда очень негативно влияет на страну: государство отключают от внешних рынков капиталов, блокируется банковская система, падают все рейтинги, происходит отток инвестиций. Все это началась еще с 24 февраля, отмечает политик.
«Так почему это важно? Потому что это финальный аккорд их экономической истории. И дополнительный довод не иметь дела с рф. И точно будет положено во все отчеты, и даже самые рисковые инвесторы уйдут с рынка рф», — говорит Железняк.

Справка Finance.ua:

  • 27 июня Bloomberg сообщил, что в россии впервые с 1918 года произошел дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте из-за введенных санкций, которые сделали невозможными платежи зарубежным кредиторам;
  • в течение месяцев рф находила пути обхода санкций, введенных после вторжения в Украину. Но в конце дня в воскресенье закончился льготный период для выплаты процентов в размере 100 миллионов долларов США до 27 мая, что считается дефолтом в случае пропуска платежа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
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