россия попала в дефолт по внешнему долгу – Bloomberg — Finance.ua

россия попала в дефолт по внешнему долгу – Bloomberg Сегодня 10:00 — Мир

россия попала в дефолт по внешнему долгу – Bloomberg

В россии впервые с 1918 года произошел дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте из-за введенных санкций, которые сделали невозможными платежи зарубежным кредиторам.

Об этом пишет Bloomberg

В течение месяцев рф находила пути обхода санкций, введенных после вторжения в Украину. Но в конце дня в воскресенье закончился льготный период для выплаты процентов в размере 100 миллионов долларов США до 27 мая, что считается дефолтом в случае пропуска платежа.

Как пишет издание, это признак того, что страна превращается в «экономического, финансового и политического изгоя».

С начала марта валютные резервы центрального банка рф остаются замороженными, а крупнейшие банки — оторванными от мировой системы.

Bloomberg отмечает, что учитывая ущерб, уже нанесенный экономике и рынкам рф, дефолт пока носит в основном символический характер и мало что значит для россиян, переживающих двузначную инфляцию и худший экономический спад за последние годы.

Страны, не выполняющие обязательства, обычно не могут больше занимать деньги, но Россия и так уже фактически лишена такой возможности из-за санкций.

Агентство Bloomberg проводит параллель между нынешними событиями и 1918 годом, когда молодое большевистское государство отказалось платить по долгам царской россии. Именно тогда рф в последний раз терпела дефолт по отношению к своим иностранным кредиторам.

А что говорят в рф?

Сама россия отказалась признавать дефолт, заявив, что у нее есть средства, чтобы покрыть какие-либо счета, но нет возможности произвести оплату.

«Нынешняя ситуация не имеет ничего общего с ситуацией 1998 года, когда россии не хватало средств на погашение своих долгов. Сейчас деньги есть, и готовность платить тоже присутствует», — подчеркнул глава минфина рф Антон Силуанов, пишет издание rtvi.com.

По словам министра, свои обязательства нарушила не россия, а иностранные контрагенты, которые должны были осуществлять проведение платежей по обслуживанию российского госдолга. Как подчеркнул Силуанов, после того как США и ЕС лишили россию возможности платить по облигациям в валюте, как требуют документы эмиссии, минфин вынужден расплачиваться «в той валюте, которая гарантированно доступна — в рублях».

По словам Силуанова, событием дефолта является отсутствие платежа со стороны россии, однако из-за санкций сложилась «парадоксальная ситуация», когда «платеж будет проведен, но проблема в том, что его не смогут получить инвесторы».

Економічна Правда По материалам:

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