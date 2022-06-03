Дефолт рф не поможет выиграть войну. США должны сосредоточиться на экспорте россией нефти и газа — Bloomberg

Сегодня 10:19 — Энергетика

Продолжение финансового давления на режим президента рф путина оправданно, но это не изменит правила игры. Главной экономической уязвимостью рф остается ее экспорт нефти и газа — именно на этом США и их союзники должны сосредоточить свое внимание.

Об этом говорится в редакторской колонке Bloomberg.

Агентство напоминает, что Байден недавно еще на шаг усилил финансовые санкции против рф, приблизив ее к дефолту по долгам.

Накануне россия не смогла выплатить инвесторам проценты в размере 1,9 млн долл., что стало причиной страховой выплаты — несмотря на это суммы недостаточно, чтобы вызвать кросс-дефолт по другим инструментам.

«Продолжать это давление на режим президента владимира путина оправданно, но это не изменит правила игры. Основной экономической уязвимостью россии остается экспорт нефти и газа. Именно на этом США и их союзникам нужно сосредоточиться», — подчеркивают редакторы Bloomberg.

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Отмечается, что Россия усердно работает над тем, чтобы выплатить свои долги, доказывая то, что Путин рассматривает дефолт как очередной удар по своему авторитету.

«Его чиновники смогли воспользоваться лазейкой в санкциях, которая позволила проводить выплаты, но сейчас США закрыли этот канал. Даже такие альтернативы, например, позволить иностранным кредиторам открывать счета в российских банках в рублях, кажется, вряд ли помогут уйти от неизбежности», — пишет агентство.

Однако, подчеркивают редакторы издания, суммы на кону скромные.

россия в течение большей части последнего десятилетия отказывалась от долларовых долгов, сократив свой долговой груз до менее чем 20% ВВП. И она уже заблокирована от новых заимствований. Принудительный дефолт не ударит по кредиторам сильнее, чем они пострадали, потому что большинство долга уже продано или списано.

Агентство добавляет, что дефолт может затронуть авторитет путина непосредственно в рф, поскольку он долго хвастался, что спас рф от финансового хаоса 90-х годов, включая дефолт по внутреннему долгу в 1998 году. Эта тяжело обретенная репутация финансовой стабильности была разрушена, пишут редакторы Bloomberg.

Однако они подчеркивают, что дефолт рф, к сожалению, не закончит войну.

«Для достижения этой цели Альянсу необходимо сосредоточиться на прекращении импорта россией промышленных компонентов и, прежде всего, на сдерживании ее экспорта нефти и газа. В обоих случаях есть прогресс. К примеру, авиакомпания «Аэрофлот» была отрезана от иностранных производителей, а последние данные промышленного производства показывают резкое сокращение там, где требуются внешние компоненты.

"К сожалению, для начала нефтяного эмбарго понадобятся месяцы, которые накажут Европу, поскольку цены возрастут в ожидании, позволяя россии продолжать финансировать свою военную машину.

Кроме более быстрых действий, нужно сделать гораздо больше, чтобы привлечь альтернативных покупателей, чтобы москва была отрезана. Необходимо приступить к сосредоточенной работе по сокращению закупок газа в Европе, замену которого значительно усложняет инфраструктура.

Обескуражить путина формальным дефолтом было бы хорошо. Но прекращение войны требует восстановления приверженности экономической изоляции", — пишут в Bloomberg.

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