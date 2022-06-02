рф не удалось выполнить обязательства по долгу, но это еще не означает дефолт — Finance.ua
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рф не удалось выполнить обязательства по долгу, но это еще не означает дефолт

Сегодня 11:00
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россия не смогла выплатить инвесторам проценты в размере 1,9 млн долл., что стало причиной страховой выплаты. Несмотря на это суммы недостаточно, чтобы вызвать кросс-дефолт по другим инструментам.
Об этом сообщает Bloomberg.
Комитет по определению кредитных деривативов (Credit Derivatives Determinations Committee, CDDC) заявил, что по кредитным дефолтным свопам произошла «невыплата», поскольку россия не включила дополнительный процент в просроченную выплату облигаций, произведенную в середине мая.
Кредитные дефолтные свопы (CDS) — это инструмент страхования, при котором эмитент такого свопа обязуется погасить долг третьей стороны, должника, в случае невыплаты. После полномасштабного вторжения инвесторы начали покупать CDS на российский долг, а вместе с тем — и сам российский долг, который котировался в разы дешевле номинальной стоимости.
Торговля одновременно и долговыми бумагами рф, и дефолтными свопами, которую также называют базовой торговлей, стала особенно популярной после 24 февраля. В обычные времена такие транзакции не имеют особого смысла, ведь стоимость долга и хеджирования движутся обратно, обычно компенсируя друг друга.
Задолженность, которую Комитет признал непогашенной, уже наступила, поэтому такие инвесторы будут претендовать на сразу две выплаты — по самому долгу и затем по его страхованию.
Несмотря на сравнительно небольшую сумму, пропущенная выплата приведет к раскрытию всех непогашенных кредитных дефолтных свопов россии. По данным Depository Trust & Clearing Corp., в целом кредитный дефолтный своп охватывает 1,5 млрд долл. российского долга на конец мая.
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В то же время подчеркивается, что неуплаты 1,9 млн долл. недостаточно, чтобы вызвать перекрестный дефолт по другим инструментам. Минимальный порог для этого составляет не менее 75 млн долл., согласно документам на другие российские еврооблигации, проверенным Bloomberg.
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Ранее CDDC признал попытку россии перевести рубли для погашения долга «неспособностью оплатить», однако в течение льготного периода рф все же выплатила долги в валюте. Именно в течение этого периода накопилось 1,9 млн долларов, о которых заявил Комитет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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