Маск заявив про роботу над монетизацією відео в соцмережі X — Finance.ua

Маск заявив про роботу над монетизацією відео в соцмережі X Сьогодні 23:35 — Технології&Авто

Маск заявив про роботу над монетизацією відео в соцмережі X

Мільярдер і власник соціальної мережі X (раніше Twitter) Ілон Маск підтвердив, що його команда працює над монетизацією відео на платформі. Поява такої функції дасть змогу нав’язати конкуренцію контент-хостингу YouTube, зазначили деякі користувачі.

We are working on it — Elon Musk (@elonmusk) October 29, 2024

Інформацію про роботу над монетизацією підприємець розкрив, прокоментувавши один із постів у соцмережі X. У вихідній публікації стверджувалося, що платформа повинна впровадити таку функцію, щоб створити конкуренцію для сервісів, які цензурують контент.

Люди, які підтримують цю ідею, вірять, ніби компанія Ілона Маска вільна від будь-яких обмежень. На їхню думку, саме в соцмережі X кожен зможе публікувати ролики на різні теми та не переживати, що їх заблокують.

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«Нам дуже потрібна відеоплатформа X. На відміну від YouTube, X не буде піддаватися примусу і погрозам з боку держави, щоб змусити замовкнути незалежні голоси, досить потужні для створення загрози владі режиму», — написали автори одного з облікових записів.

Маск не став уточнювати, на якому етапі перебуває робота над новою функцією. Він також не озвучив будь-яких термінів щодо впровадження монетизації.

У коментарях до публікації підприємцю запропонували придбати канадський відеохостинг і хмарну систему зберігання Rumble. За наявними даними, щомісяця цей сервіс відвідують близько 32 млн користувачів.

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Зазначимо, що 2021 року платформа Rumble подала до суду на корпорацію Google, власника YouTube. Позивач заявив, ніби його конкурент маніпулював алгоритмами користувацьких запитів. Корпорація, на думку Rumble, зробила так, щоб їхній пошуковик виводив на перші місця ролики з YouTube, знижуючи відвідуваність альтернативного відеохостингу.

Крім того, у 2022 році власник компанії Rumble в особі Кріса Павловскі закрив доступ до сервісу для жителів Франції. За заявою підприємця, це стало відповіддю на блокування російських пропагандистів у французьких ЗМІ.

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