Маск запустив месенджер XChat з шифрування у стилі Bitcoin — Finance.ua
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Маск запустив месенджер XChat з шифрування у стилі Bitcoin

Технології&Авто
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Маск запустив месенджер XChat з шифрування у стилі Bitcoin
Маск запустив месенджер XChat з шифрування у стилі Bitcoin
Підприємець та мільярдер Ілон Маск, оголосив про запуск нового месенджера під назвою XChat у соцмережі Х. Попри обіцянки розробки нової технології, криптоспільнота та технічні експерти сприйняли новину скептично.
Про це власник Х написав у своїй соцмережі, пише CCN.
Застосунок, за словами розробників, базується на мові програмування Rust і використовує так зване «Bitcoin-style» шифрування. Маск заявив, що новий сервіс забезпечить максимально безпечне й анонімне спілкування, без прив’язки до номера телефону та з підтримкою всіх типів файлів — тексту, відео, аудіо та зображень.
Користувачі нового месенджера матимуть також можливість надсилати файли будь-якого типу. Також у ньому будуть доступні аудіо- та відеодзвінки.
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Як пише Business Insider, у XChat можна буде позначати повідомлення як непрочитані та створювати групові чати.
Зазначається, що спершу в травні 2023 року для платних користувачів Х розробники створили можливість обміну зашифрованими повідомленнями. Зараз послуга залишається платною, але її доповнили й розвинули у XChat — повноцінний сервіс для обміну повідомленнями.
TechCrunch пише, що функція вже почала з’являтися у деяких платних користувачів. Видання зазначає, що новий месенджер від Х має стати потужнішою версією функції особистих повідомлень (DM), що вже існує в соціальній мережі.
За матеріалами:
Espreso.tv
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