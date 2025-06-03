Маск запустив месенджер XChat з шифрування у стилі Bitcoin — Finance.ua

Маск запустив месенджер XChat з шифрування у стилі Bitcoin Сьогодні 02:37 — Технології&Авто

Маск запустив месенджер XChat з шифрування у стилі Bitcoin

Підприємець та мільярдер Ілон Маск, оголосив про запуск нового месенджера під назвою XChat у соцмережі Х. Попри обіцянки розробки нової технології, криптоспільнота та технічні експерти сприйняли новину скептично.

Про це власник Х написав у своїй соцмережі, пише CCN.

Застосунок, за словами розробників, базується на мові програмування Rust і використовує так зване «Bitcoin-style» шифрування. Маск заявив, що новий сервіс забезпечить максимально безпечне й анонімне спілкування, без прив’язки до номера телефону та з підтримкою всіх типів файлів — тексту, відео, аудіо та зображень.

Користувачі нового месенджера матимуть також можливість надсилати файли будь-якого типу. Також у ньому будуть доступні аудіо- та відеодзвінки.

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Як пише Business Insider, у XChat можна буде позначати повідомлення як непрочитані та створювати групові чати.

Зазначається, що спершу в травні 2023 року для платних користувачів Х розробники створили можливість обміну зашифрованими повідомленнями. Зараз послуга залишається платною, але її доповнили й розвинули у XChat — повноцінний сервіс для обміну повідомленнями.

TechCrunch пише, що функція вже почала з’являтися у деяких платних користувачів. Видання зазначає, що новий месенджер від Х має стати потужнішою версією функції особистих повідомлень (DM), що вже існує в соціальній мережі.

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