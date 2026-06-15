Маск прогнозує понад $1 трлн доходу SpaceX до 2030 року Сьогодні 17:17 — Фондовий ринок

SpaceX увійшла до шістки найдорожчих компаній США

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск заявив, що до 2030 року його ракетна компанія може отримувати понад $1 трлн річного доходу.

Таку оцінку він озвучив через два дні після виходу компанії на біржу, внаслідок чого її ринкова вартість перевищила $2 трлн, передає Reuters.

«Я буду здивований, якщо у 2031 році дохід не перевищить $1 трлн», — написав Маск у соцмережі X у відповідь на допис журналіста та фінансового оглядача Джона Ерліхмана.

SpaceX увійшла до шістки найдорожчих компаній США

Після виходу на біржу 13 червня SpaceX стала шостою за ринковою капіталізацією компанією США. Це також зміцнило позиції Ілона Маска як першого у світі трильйонера.

Водночас фінансові показники компанії поки що поступаються результатам інших технологічних гігантів зі схожою ринковою оцінкою.

Дохід компанії зріс, але SpaceX завершила рік зі збитком

За підсумками 2025 року виручка SpaceX зросла до $18,67 млрд проти $14,02 млрд роком раніше.

Попри збільшення доходів, компанія зафіксувала чистий збиток у розмірі $4,94 млрд. Для порівняння, у 2024 році SpaceX отримала чистий прибуток на рівні $791 млн.

Частина аналітиків Волл-стріт із обережністю оцінює перспективи зростання компанії. Зокрема, у Goldman Sachs прогнозують, що дохід SpaceX у 2030 році перевищить $470 млрд. У Morgan Stanley оцінюють цей показник майже у $330 млрд.

Таким чином, прогнози провідних інвестиційних банків суттєво нижчі за оцінку, озвучену Ілоном Маском.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що статки Ілона Маска перевищили один трильйон доларів, що зробило його першою людиною в історії, чий капітал досягнув такої позначки. SpaceX залучила рекордні $75 млрд під час первинного публічного розміщення акцій. Заявки від приватних інвесторів перевищили $100 млрд. Серед найбільших покупців опинилися суверенні фонди Саудівської Аравії, Катару та Кувейту, які отримають акції на суму понад $1 млрд. Найбільша у світі керуюча компанія BlackRock подала заявку більш ніж на $5 млрд.

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