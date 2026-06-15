Adidas відновив роботу в Харкові після чотирьох років перерви Сьогодні 15:12 — Фондовий ринок

Спортивний бренд Adidas повернувся у Харків після чотирьох років перерви, магазин у форматі дисконт-центру запрацював за адресою вулиця Героїв Харкова, 199.

Про це повідомив генеральний директор Adidas Україна Ігор Маринич у LinkedIn.

«Після чотирьох років у „замороженому“ стані після початку повномасштабної війни ми знову відкриваємо двері для всіх наших клієнтів і спортсменів у нашому чудовому, спортивному, неймовірно хороброму та українському місті героїв — Харкові!», — написав він.

Маринич також підкреслив, що безпека працівників і споживачів залишається ключовим пріоритетом роботи компанії.

Як повідомлялось, у лютому 2024 р Adidas через безпекову ситуацію закрив усі торгові точки в Україні, але почав відновлення роботи мережі вже у липні 2022. У Харкові магазини бренду працювали раніше також у торговельних центрах «Караван» і «Дафі».

В Україні мережею керує ДП «Адідас-Україна», власником якого є Adidas AG. За даними Опендатабот, за підсумками 2025 р компанія наростила дохід на 28% до 2 млрд 996 млн 893 тис грн, чистий прибуток зменшився вдвічі до 43,310 млн грн за 2025 проти 94,205 млн за 2024 р.

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