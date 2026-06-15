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Motorola показала Razr 70 і флагманський Ultra

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Motorola показала Razr 70 і флагманський Ultra
Motorola показала Razr 70 і флагманський Ultra
Компанія Motorola анонсувала нове покоління своїх складаних смартфонів — Razr 70 та Razr 70 Ultra. Молодша модель уже надійшла у продаж в Україні, тоді як флагманська версія Ultra стане доступною пізніше.
Однією з головних особливостей новинок стала інтеграція інструментів штучного інтелекту. Користувачі отримали доступ до функцій moto ai, персоналізованих добірок Daily Drops та нових можливостей Google Photos. Зокрема, система може аналізувати одяг на фотографіях і формувати цифрові образи для майбутніх комбінацій гардероба.
Флагманський Razr 70 Ultra отримав зовнішній дисплей діагоналлю 4 дюйми, який дозволяє працювати зі сповіщеннями, віджетами та застосунками без відкриття смартфона. Частота оновлення екрану становить 165 Гц, а максимальна яскравість досягає 3000 ніт.
Основний дисплей Ultra-моделі побудований на базі Extreme AMOLED-панелі розміром 6,96 дюйма. Він підтримує 10-бітну передачу кольорів, частоту 165 Гц і пікову HDR-яскравість до 5000 ніт. Для захисту використовується нове скло Corning Gorilla Glass Ceramic.
За матеріалами:
enovosty.com
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