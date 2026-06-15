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Renault починає розробку багатоцільового військового автомобіля

Фондовий ринок
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Французький автомобільний концерн Renault Group у партнерстві з оборонно-технологічною компанією Thales розпочинає розробку багатоцільового військового автомобіля. Проєкт стане частиною європейських зусиль із переозброєння.
Про це повідомляє Reuters.

Характеристки

За інформацією автовиробника, новий проєкт поєднає промисловий досвід Renault та передові європейські технології захищеного зв’язку. Спільними зусиллями партнери планують створити багатофункціональний транспортний засіб, який можна буде виготовляти у стислі терміни та з оптимальною собівартістю.
Прототип автівки, яка отримала назву 4 TROOP, презентують на престижній оборонній виставці Eurosatory поблизу Парижа.

Технічні особливості

Новий повнопривідний автомобіль 4×4 оснащений гібридною силовою установкою та здатний пересуватися будь-яким типом місцевості.
Тактичні місії: проведення розвідки, координація дій військових підрозділів, охорона чутливих об’єктів та патрулювання територій.
Роботизовані комплекси: запуск та управління повітряними дронами й наземними безпілотними апаратами безпосередньо з машини.
Живлення обладнання: використання функції Vehicle-to-Load для забезпечення електроенергією різноманітного військового спорядження у польових умовах.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
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