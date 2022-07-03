Маркетинговий рік завершився: у Мінекономіки сказали, яка агропродукція принесла найбільше грошей — Finance.ua

Маркетинговий рік завершився: у Мінекономіки сказали, яка агропродукція принесла найбільше грошей
За маркетинговий рік 2021/2022 Україна експортувала 61,52 мільйона тонн зернових та олійних вартістю 22,2 мільярда доларів.
Про це повідомив заступник міністра економіки Тарас Качка.
Так, найбільше принесли грошей:
- соняшникова олія — 4,3 млн тонн, 5,8 млрд доларів
- кукурудза — 23,54 млн тонн, 5,8 млрд доларів
- пшениця −18,7 млн тонн, 4,8 млрд доларів
- ріпак — 2,7 млн тонн, 1,7 млрд доларів
- ячмінь — 5,74 млн тонн, 1,3 млрд доларів
«І це незважаючи на 4 місяці заблокованих портів. І що я хочу побажати — щоби за маркетинговий рік 22/23 ми експортували стільки ж», — резюмував він.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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