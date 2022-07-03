Маркетинговий рік завершився: у Мінекономіки сказали, яка агропродукція принесла найбільше грошей — Finance.ua
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Маркетинговий рік завершився: у Мінекономіки сказали, яка агропродукція принесла найбільше грошей

Казна та Політика
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За маркетинговий рік 2021/2022 Україна експортувала 61,52 мільйона тонн зернових та олійних вартістю 22,2 мільярда доларів.
Про це повідомив заступник міністра економіки Тарас Качка.
Так, найбільше принесли грошей:
  • соняшникова олія — 4,3 млн тонн, 5,8 млрд доларів
  • кукурудза — 23,54 млн тонн, 5,8 млрд доларів
  • пшениця −18,7 млн ​​тонн, 4,8 млрд доларів
  • ріпак — 2,7 млн ​​тонн, 1,7 млрд доларів
  • ячмінь — 5,74 млн тонн, 1,3 млрд доларів
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«І це незважаючи на 4 місяці заблокованих портів. І що я хочу побажати — щоби за маркетинговий рік 22/23 ми експортували стільки ж», — резюмував він.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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