Марк Цукерберг розкритикував Apple, назвавши її бізнес-модель "проблемною" — Finance.ua

Марк Цукерберг розкритикував Apple, назвавши її бізнес-модель "проблемною" Сьогодні 03:21 — Фондовий ринок

Марк Цукерберг розкритикував Apple, назвавши її бізнес-модель "проблемною"

The New York Times провела щорічний саміт DealBook . Професіонали технологічної індустрії висловлювали свою думку щодо всього: від майбутнього криптовалюти до суворої політики деяких відомих корпорацій (Apple).

Розмова з генеральним директором Meta Марком Цукербергом показала , що він не думає, що Apple може продовжувати відгороджувати iOS від інших магазинів застосунків, які хочуть конкурувати з нею за бізнес-клієнтів iPhone.

Цукерберг вважає, що ізоляція застосунків в App Store задля отримання 30-відсоткової комісії з продажів не є «стабільною або хорошою».

«Це єдина компанія, яка може контролювати, які програми потрапляють на пристрій. Я не думаю, що це добре. Apple, очевидно, має власні інтереси. Той факт, що розробники мають надавати свої послуги виключно з платформ, контрольованих конкурентом — це конфлікт інтересів», — каже Цукерберг.

Підприємець вказав на нещодавню суперечку цього тижня між Apple та Ілоном Маском як приклад того, що може статися, коли одна компанія має повний контроль над платформою. Так, Маск заявив, що Apple погрожувала видалити Twitter з App Store, але потім поспілкувався з Тімом Куком і сказав, що «сталося непорозуміння».

Утім це зовсім інший випадок, ніж в Epic Games, яка довго боролася з потужною компанією з Купертіно. Понад два роки тому Epic кинула виклик закритій екосистемі Apple, коли обійшла так званий «Apple Tax», наказавши гравцям Fortnite купувати внутрішньоігрові товари в магазині поза контролем Apple. Та у відповідь видалила Fortnite з App Store, що викликало масштабний антимонопольний позов.

Зрештою суди врегулювали справу переважно на користь Apple, але жодна зі сторін не була повністю задоволена результатом. Обидві подали апеляції. Тим часом Fortnite залишається забороненим в App Store на невизначений термін, що позбавляє Epic джерела доходу від платформи iOS.

Минулого місяця колишній керівник відділу довіри та безпеки Twitter Йоель Рот сказав, що якби Apple або Google заборонили Twitter на будь-якому ринку, результати були б «катастрофічними». Він вважає, що Apple і Google можуть використовувати це, щоб чинити тиск на модерацію вмісту. Іншими словами, якщо контент, створений користувачами, не модерується у спосіб, погоджений Apple або Google, загроза видалення програми може призвести до цензури.

«Google може контролювати те, що відбувається в Play Store, але він завжди давав можливість стороннього завантаження з інших магазинів застосунків і працювати безпосередньо з виробниками телефонів», — зазначив керівник Meta.

Звичайно, варто згадати, що Цукерберг має постійні суперечки з Apple щодо політики прозорості реклами. Apple внесла зміни до своєї політики конфіденційності минулого року, через що застосункам соціальних мереж, таким як Facebook, стало складніше орієнтувати своїх користувачів на рекламу. Зміни призвели до падіння доходів соцмережі та інших компаній, що залежать від цифрової реклами. Прибуток Meta впав більш ніж на 50% у третьому кварталі, порівняно з тим же періодом минулого року.

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