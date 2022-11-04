Apple коштує дорожче, ніж Alphabet, Amazon та Meta разом узяті — Finance.ua

Apple коштує дорожче, ніж Alphabet, Amazon та Meta разом узяті Вчора 15:45 — Фондовий ринок

Apple коштує дорожче, ніж Alphabet, Amazon та Meta разом узяті

Ринкову капіталізацію Apple оцінили в $2,31 трлн, що приблизно на $10 млрд більше, ніж капіталізація Alphabet, Amazon та Meta разом.

Ця зміна пов’язана з падінням акцій Meta та Amazon останнім часом.

Зараз п’ятірка компаній з найбільшою ринковою капіталізацією виглядає так: Apple ($2,307 трлн), Saudi Aramaco ($2,008 трлн), Microsoft ($1,597 трлн), Alphabet ($1,079 трлн), і Amazon ($911 млрд).

Компанія Meta (Facebook) вилетіла з топу на 34 місце і зараз її капіталізація становить $235 млрд.

Раніше повідомлялося, що керівництво Meta не змогло переконати інвесторів, що ставка на метавсесвіт та штучний інтелект окупається.

Після цього акції власника Facebook впали майже на 20%.

Amazon, у свою чергу, другого листопада вилетів зі списку компаній, капіталізація яких перевищує $1 трлн, вперше з квітня 2020-го.

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