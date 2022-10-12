Малюська розповів про процедуру конфіскації активів росіян, які потрапили під санкції РНБО — Finance.ua
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Малюська розповів про процедуру конфіскації активів росіян, які потрапили під санкції РНБО

Казна та Політика
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Малюська розповів про процедуру конфіскації активів росіян, які потрапили під санкції РНБО
Малюська розповів про процедуру конфіскації активів росіян, які потрапили під санкції РНБО
Міністерство юстиції почне роботу над санкційним переліком, який РНБО проголосувало 30 вересня, одразу після затвердження його указом президента України.
Процедура підготовки одного кейсу може тривати декілька місяців, сказав в інтервʼю Forbes міністр юстиції Денис Малюська.
РНБО повинно сформувати санкційний перелік та передати його до Офісу президента, а далі президент має видати окремий указ, каже Малюська.
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«Щойно ми будемо розуміти прізвища, відразу почнемо збирати докази щодо наявності активів та можливості їхньої конфіскації», — додає міністр юстиції.
Процес підготовки однієї санкційної справи та скерування її до суду може займати декілька місяців. Нам потрібно встановити одразу максимально широке коло активів, щоб не ходити до суду три рази з однією самою справою, каже Малюська.
«Ми орієнтовані на швидкий розгляд у ВАКС, а для цього потрібна бездоганна доказова база», — додає міністр.
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Малюська не згоден з тим, що РНБО зволікає з санкціями, бо у цьому процесі може виникати багато протиріч.
При накладанні санкцій потрібно враховувати три типи аргументів, каже Малюська. Політичний — суспільство вимагає конфіскації активів у росіян, що під час війни виглядає логічним. Юридичний, який потребує чіткої доказової бази. Економічний аргумент — що робити з активами після конфіскації та чи здатна держава ефективно керувати ними.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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