Малозабезпечені сім’ї можуть отримати державну допомогу: як подати заявку — Finance.ua
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Малозабезпечені сім’ї можуть отримати державну допомогу: як подати заявку

Особисті фінанси
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Малозабезпечені сім’ї можуть отримати державну допомогу: як подати заявку
Малозабезпечені сім’ї можуть отримати державну допомогу: як подати заявку
Сім’ї з низькими доходами можуть отримати державну соціальну допомогу, яка призначається на 6 місяців і залежить від складу сім’ї та рівня доходів. Виплата здійснюється за умови, що середньомісячний дохід сім’ї нижчий за рівень прожиткового мінімуму.
Про це розповіли в «Дії».

Як подати заявку на отримання допомоги

Заявники можуть подати заяву особисто, поштою або електронною поштою до органів соціального захисту.
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Заяву можна подати через Центр надання адміністративних послуг або структурні підрозділи з питань соціального захисту в районах або міських радах.
Необхідні документи:
  • заява від уповноваженого представника сім’ї;
  • декларація про доходи та майновий стан;
  • довідка про доходи (якщо відсутня інформація у державних реєстрах).
  • посвідчення учасника бойових дій (за наявності).

Хто може звернутися

Право на державну допомогу мають малозабезпечені сім’ї, що постійно проживають в Україні, а також люди, які не отримують допомогу за зареєстрованим місцем проживання.
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Особливості в умовах воєнного часу

В умовах воєнного стану строк виплати допомоги продовжується до одного місяця після припинення або скасування воєнного стану, навіть якщо отримувач пропустив термін перегляду допомоги.
Виплата здійснюється без звернення до органів соціального захисту.
Заявник може отримати рішення про призначення або відмову у призначенні допомоги особисто.

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За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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