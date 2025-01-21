Малі фермерські господарства в Україні торік отримали від Євросоюзу €20 мільйонів — Finance.ua

Малі фермерські господарства в Україні торік отримали від Євросоюзу €20 мільйонів Сьогодні 06:31

Малі фермерські господарства в Україні торік отримали від Євросоюзу €20 мільйонів

Українські аграрії отримують міжнародну допомогу, але вона є значно меншою у порівнянні з деякими іншими галузями.

Про це в коментарі Укрінформу на полях берлінської сільськогосподарської виставки «Зелений тиждень» сказав міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

«Коштів, які виділяються аграріям як дотації, сьогодні надзвичайно мало. Українці — це нація хліборобів, які не звикли просити, вони вміють заробляти», — сказав Коваль.

Він навів такі дані: у 2024 році було направлено близько 20 млн євро від Євросоюзу для підтримки малих фермерських господарств. Вони отримали по 8 тисяч гривень дотації за гектар (ті, хто обробляють до 120 гектарів).

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«Це маленька цифра, це надзвичайно мало, порівняно з мільярдами, які отримують інші. Але це також (свідчить — ред.) про підтримку і про співіснування Європи з українськими фермерами», — зауважив міністр.

Він подякував Світовому банку, USAID, UK Aid, іншим проєктам, посольствам країн, які допомагають. Дуже активна, за словами Коваля, іде робота з FAО, з UNIDO, іншим організаціями, які підтримують фермерів, особливо на прифронтових територіях.

«Сьогодні ми в боргу перед тими, хто засіяв і зібрав урожай на фронтових і прифронтових територіях… Український бізнес не опустив руки… Українська продукція — це про продовольчу безпеку», — підкреслив Коваль.

Він запевнив, що українські аграрії і надалі намагатимуться бути більш прогнозованими для Європейського Союзу, щоб нас не боялися як великої аграрної країни, а сприймали як того члена європейської родини, який підсилить Євросоюз.

«Ми сьогодні працюємо над зняттям міфів, тому що міфів про українське агро дуже багато: про те, що наша продукція неякісна, про те, що її дуже багато, що вона обвалює ринки… Це все міфи. І ми на прикладі цифр, аналітики, даних Євростату спростовуємо ці міфи один за одним», — зазначив глава Мінагропроду.

При цьому, додав він, ми розуміємо європейського фермера, але хочемо, щоби він бачив у нас партнера, а не загрозу, «тому що проблем з продовольством і продовольчою безпекою у світі набагато більші, ніж тої надуманої конкуренції, про яку говорять; нам потрібно вирішувати цю світову проблему, й Україна тут — лідер», — підкреслив Коваль.

Укрінформ За матеріалами:

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