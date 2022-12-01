Максимум з початку війни: сума відшкодування ПДВ у листопаді сягнула 13,6 млрд грн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Максимум з початку війни: сума відшкодування ПДВ у листопаді сягнула 13,6 млрд грн

Казна та Політика
0
Максимум з початку війни: сума відшкодування ПДВ у листопаді сягнула 13,6 млрд грн
У листопаді поточного року бізнесу відшкодували податок на додану вартість у сумі 13,6 млрд грн, що є найвищими показниками з лютого.
Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
«У листопаді бізнесу відшкодовано ПДВ у сумі 13,6 млрд грн. Це найвищий показник із лютого. Ще до виконання до казначейства передано реєстрів на 9,4 млрд грн», — наголосив парламентар.
Читайте також
Порівняно з жовтнем (10,9 млрд грн) сума відшкодування податку на додану вартість зросла майже на 25%.
Слід зазначити, що відшкодування ПДВ майже повністю припинили після початку війни. За даними агентства «Інтерфакс-Україна», у січні воно становило 18,52 млрд грн, у лютому — 12,07 млрд грн. У березні показник впав до 820 млн грн, а у квітні та травні виплати повністю зупинилися та повністю відновилися у червні (9,5 млрд грн). У липні сума становила 0,6 млн грн, у серпні — 9,4 млрд грн, у вересні — 1,6 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.