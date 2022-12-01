Максимум з початку війни: сума відшкодування ПДВ у листопаді сягнула 13,6 млрд грн — Finance.ua

Максимум з початку війни: сума відшкодування ПДВ у листопаді сягнула 13,6 млрд грн Сьогодні 14:32 — Казна та Політика

Максимум з початку війни: сума відшкодування ПДВ у листопаді сягнула 13,6 млрд грн

У листопаді поточного року бізнесу відшкодували податок на додану вартість у сумі 13,6 млрд грн, що є найвищими показниками з лютого.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«У листопаді бізнесу відшкодовано ПДВ у сумі 13,6 млрд грн. Це найвищий показник із лютого. Ще до виконання до казначейства передано реєстрів на 9,4 млрд грн», — наголосив парламентар.

Читайте також Як платнику ПДВ під час війни отримати витяг з реєстру

Порівняно з жовтнем (10,9 млрд грн) сума відшкодування податку на додану вартість зросла майже на 25%.

Слід зазначити, що відшкодування ПДВ майже повністю припинили після початку війни. За даними агентства «Інтерфакс-Україна», у січні воно становило 18,52 млрд грн, у лютому — 12,07 млрд грн. У березні показник впав до 820 млн грн, а у квітні та травні виплати повністю зупинилися та повністю відновилися у червні (9,5 млрд грн). У липні сума становила 0,6 млн грн, у серпні — 9,4 млрд грн, у вересні — 1,6 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.