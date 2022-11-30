Як платнику ПДВ під час війни отримати витяг з реєстру — Finance.ua

Як платнику ПДВ під час війни отримати витяг з реєстру Сьогодні 20:00

Державна податкова служба в Одеській області інформує, що витяг з реєстру платників податку на додану вартість надається суб’єктам звернення, зареєстрованим у реєстрі платників податку на додану вартість.

З початку року Головним управлінням ДПС в Одеській області надано 25 292 такі адміністративні послуги.

Для отримання даної адміністративної послуги до контролюючого органу за основним місцем обліку надається Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість (далі — запит) за формою № 1-ЗВР згідно з додатком 8 до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Мінфіну від 14.11.2014 р. № 1130, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2014 за № 1456/26233.

Усі розділи запиту підлягають заповненню. Запит обов’язково повинен бути підписаний заявником із зазначенням дати.

Запит подається до контролюючого органу за основним місцем обліку платника в один із таких способів:

безпосередньо до контролюючого органу особисто платником податку на додану вартість або представником платника;

поштою;

засобами інформаційно-комунікаційної системи «Електронний кабінет», вхід до якої здійснюється за адресою: cabinet.tax.gov.ua або інформаційно-комунікаційної системи «Єдине вікно подання електронної звітності».

Адміністративна послуга надається безоплатно, строк надання — 2 робочі дні.

Способи отримання витягу:

поштою або безпосередньо в контролюючому органі, до якого подано запит, у разі зазначення такого способу отримання у запиті;

на адресу електронної пошти платника податку на додану вартість, з якої надійшов запит в електронному вигляді.

Інформаційну картку адміністративної послуги, бланк та зразок запиту, що подається для її отримання, розміщено у підрозділі «Адміністративні послуги» розділу «Діяльність» субсайту територіальних органів Головного управління ДПС в Одеській області вебпорталу ДПС за посиланням

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.