Як платнику ПДВ під час війни отримати витяг з реєстру — Finance.ua
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Як платнику ПДВ під час війни отримати витяг з реєстру

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Державна податкова служба в Одеській області інформує, що витяг з реєстру платників податку на додану вартість надається суб’єктам звернення, зареєстрованим у реєстрі платників податку на додану вартість.
З початку року Головним управлінням ДПС в Одеській області надано 25 292 такі адміністративні послуги.
Для отримання даної адміністративної послуги до контролюючого органу за основним місцем обліку надається Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість (далі — запит) за формою № 1-ЗВР згідно з додатком 8 до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Мінфіну від 14.11.2014 р. № 1130, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2014 за № 1456/26233.
Усі розділи запиту підлягають заповненню. Запит обов’язково повинен бути підписаний заявником із зазначенням дати.
Запит подається до контролюючого органу за основним місцем обліку платника в один із таких способів:
  • безпосередньо до контролюючого органу особисто платником податку на додану вартість або представником платника;
  • поштою;
  • засобами інформаційно-комунікаційної системи «Електронний кабінет», вхід до якої здійснюється за адресою: cabinet.tax.gov.ua або інформаційно-комунікаційної системи «Єдине вікно подання електронної звітності».
Адміністративна послуга надається безоплатно, строк надання — 2 робочі дні.
Способи отримання витягу:
  • поштою або безпосередньо в контролюючому органі, до якого подано запит, у разі зазначення такого способу отримання у запиті;
  • на адресу електронної пошти платника податку на додану вартість, з якої надійшов запит в електронному вигляді.
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Інформаційну картку адміністративної послуги, бланк та зразок запиту, що подається для її отримання, розміщено у підрозділі «Адміністративні послуги» розділу «Діяльність» субсайту територіальних органів Головного управління ДПС в Одеській області вебпорталу ДПС за посиланням.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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