Магазини H&M в Україні запрацюють вже у листопаді — Свириденко — Finance.ua

Магазини H&M в Україні запрацюють вже у листопаді — Свириденко
Компанія H&M Group відкриє свої магазини в Україні наприкінці листопада.
Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко у соцмережі Х.
«Шведські компанії повертаються в Україну. H&M прибуде наприкінці листопада. Сподіваємось, що більше шведських компаній наслідуватимуть цей приклад», — написала вона.
Юлія Свириденко також через мережу Х звернулася до компанії IKEA, запропонувавши наслідувати приклад H&M.
Нагадаємо, у серпні H&M Group повідомила, що планує поступово відновити роботу в Україні. Згідно з повідомленням, вони ведуть перемовини з партнерами та органами влади та готуються знову відкрити більшість своїх магазинів, які компанія закрила у лютому 2022 року.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною