Магазини H&M в Україні запрацюють вже у листопаді — Свириденко — Finance.ua

Магазини H&M в Україні запрацюють вже у листопаді — Свириденко Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Магазини H&M в Україні запрацюють вже у листопаді — Свириденко

Компанія H&M Group відкриє свої магазини в Україні наприкінці листопада.

Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко у соцмережі Х.

«Шведські компанії повертаються в Україну. H&M прибуде наприкінці листопада. Сподіваємось, що більше шведських компаній наслідуватимуть цей приклад», — написала вона.

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Юлія Свириденко також через мережу Х звернулася до компанії IKEA, запропонувавши наслідувати приклад H&M.

Нагадаємо, у серпні H&M Group повідомила, що планує поступово відновити роботу в Україні. Згідно з повідомленням, вони ведуть перемовини з партнерами та органами влади та готуються знову відкрити більшість своїх магазинів, які компанія закрила у лютому 2022 року.

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