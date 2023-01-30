H&M зафіксував значне падіння прибутку через вихід з російського ринку — Finance.ua

H&M зафіксував значне падіння прибутку через вихід з російського ринку Сьогодні 01:22 — Фондовий ринок

H&M зафіксував значне падіння прибутку через вихід з російського ринку

Компанія Hennes & Mauritz AB (H&M) повідомила про зниження доходів у звʼязку з виходом з росії, витратами, повʼязаними з планом реструктуризації, і інфляцією на ринку одягу.

Про це пише Bloomberg.

Минулого року H&M став першим із великих європейських ритейлерів, який скоротив штат з метою економії.

Операційний прибуток упав на 87% — до 821 млрд крон ($80 млн) за три місяці до листопада. H&M попередила у вересні, що витрати на одяг у четвертому кварталі були дуже негативними з огляду на силу долара.

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Продаж повернувся до зростання у грудні та січні, збільшившись на 5% у період свят. Минулого місяця компанія повідомила, що виручка у четвертому кварталі практично не змінилася, за винятком валютних коливань, оскільки вона припинила операції у росії та білорусі.

Фешн-гігант все ще бореться з високими рівнями запасів, а його прибутковість відстає від його конкурента, Inditex, власника Zara.

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Влітку H&M прийняла рішення про повний вихід із російського ринку через війну рф проти України. Це коштуватиме компанії $190 млн. H&M вважає неможливим «з огляду на поточну ситуацію» продовжувати бізнес у росії, заявили в компанії.

У вересні H&M повідомила про набагато нижчі, ніж очікувалося, квартальні продажі, оскільки споживачі затягли пояси, але компанія щосили намагається конкурувати із Zara, що належить Inditex. На відміну від H&M, Inditex повідомила у вересні про квартальне зростання продажів і заявила, що планує підняти ціни, щоб компенсувати витрати.

У листопаді компанія заявила, що в четвертому кварталі їй потрібно витратити 800 млн крон на реструктуризацію в межах плану скорочення штату на 1500 осіб і досягнення річної економії в розмірі 2 млрд крон ($190 млн).

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