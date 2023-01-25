Decathlon остаточно йде з росії — Finance.ua

Decathlon остаточно йде з росії Сьогодні 19:15 — Фондовий ринок

Decathlon остаточно йде з росії

Французька мережа магазинів спортивних товарів Decathlon продає свої активи в росії і остаточно йде з ринку.

Про це повідомляє « Комерсантъ ».

Повідомляється, що рітейлер розраховує продати весь бізнес цілком. Одне джерело стверджує, що Decathlon готова окремо продати нерухомість, що належить їй.

За даними консалтингової компанії CORE.XP, Decathlon у росії володіє не менше 135 тисяч квадратних метрів комерційної нерухомості. Холдинг має в країні дві основні юрособи: «Октоблу» та «Блу Хаус».

Виручка першого за 2021 рік склала 28,6 млрд рублів, чистий прибуток — 1,5 млрд рублів. Виручка другого — 948,6 млн рублів, прибуток — 123,5 млн рублів.

Довідка Finance.ua:

раніше французька мережа магазинів спортивних товарів Decathlon призупинила роботу в російській федерації. Зокрема, не працюватимуть магазини;

перед цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав до бойкоту Decathlon та «Ашана», які продовжують роботу в росії.

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