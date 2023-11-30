МАГАТЭ: поблизу Хмельницької АЕС пролунали вибухи — Finance.ua

МАГАТЭ: поблизу Хмельницької АЕС пролунали вибухи Вчора 11:45

Експерти МАГАТЕ, які здійснюють моніторинг безпекової ситуації на атомних станціях в Україні, повідомляють, що поблизу Хмельницької АЕС минулої ночі пролунало кілька вибухів.

«Група МАГАТЕ, яка спостерігає за ситуацією на Хмельницькій атомній електростанції, повідомила, що, перебуваючи у своїх приміщеннях, чула минулої ночі протягом 20 хвилин кілька вибухів у безпосередній близькості від станції», — зазначили в агентстві.

«Весь світ переважно зосереджений — і це справедливо — на цілком реальних небезпеках, з якими стикається Запорізька АЕС… оскільки вона розташована на передовій. Але вчорашня подія нагадує про те, що ми не повинні забувати про інші ядерні об'єкти в Україні, яким потенційно теж загрожують ракетні та інші атаки», — заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано.

Довідка Finance.ua:

Раніше Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прокоментував вибухи поблизу Хмельницької атомної електростанції 25 жовтня.

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