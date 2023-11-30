МАГАТЭ: поблизу Хмельницької АЕС пролунали вибухи — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

МАГАТЭ: поблизу Хмельницької АЕС пролунали вибухи

266
Експерти МАГАТЕ, які здійснюють моніторинг безпекової ситуації на атомних станціях в Україні, повідомляють, що поблизу Хмельницької АЕС минулої ночі пролунало кілька вибухів.
«Група МАГАТЕ, яка спостерігає за ситуацією на Хмельницькій атомній електростанції, повідомила, що, перебуваючи у своїх приміщеннях, чула минулої ночі протягом 20 хвилин кілька вибухів у безпосередній близькості від станції», — зазначили в агентстві.
«Весь світ переважно зосереджений — і це справедливо — на цілком реальних небезпеках, з якими стикається Запорізька АЕС… оскільки вона розташована на передовій. Але вчорашня подія нагадує про те, що ми не повинні забувати про інші ядерні об'єкти в Україні, яким потенційно теж загрожують ракетні та інші атаки», — заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано.

Довідка Finance.ua:

  • Раніше Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прокоментував вибухи поблизу Хмельницької атомної електростанції 25 жовтня.
За матеріалами:
Kosatka.Media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.