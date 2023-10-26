Вибухи поблизу Хмельницької АЕС: у МАГАТЕ розповіли про наслідки — Finance.ua

Вибухи поблизу Хмельницької АЕС: у МАГАТЕ розповіли про наслідки Вчора 11:13 — Світ

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прокоментував вибухи поблизу Хмельницької атомної електростанції 25 жовтня.

Про це повідомила прес-служба МАГАТЕ. «Цей інцидент ще раз підкреслює надзвичайно нестабільну ситуацію з ядерною безпекою в Україні, яка триватиме, поки триватиме ця трагічна війна. Той факт, що численні вікна на місці були вибиті, показує, наскільки це було близько. Наступного разу нам може не так пощастити», — сказав Гроссі.

Він наголосив, що удару по атомній електростанції слід уникати будь-якою ціною.

За його словами, експерти МАГАТЕ заявили, що пролунали два гучні вибухи. Згодом їм повідомили, що два безпілотники були збиті на відстані приблизно 5 та 20 км від об'єкту.

Гендиректор МАГАТЕ сказав, що прямого впливу дронів на майданчик станції не було, і вибухи не вплинули на роботу ХАЕС або її підключення до електромережі. Проте ударна хвиля пошкодила вікна кількох будівель на майданчику, у тому числі проходу до корпусів реактора, допоміжного корпусу, корпусу спеціального обладнання, навчального центру та інших об'єктів. Станції сейсмічного моніторингу, встановлені в районі ХАЕС, також зафіксували сейсмічні наслідки вибухів. Точний розмір збитків наразі оцінюється командою МАГАТЕ.

Атака на Хмельницьку АЕС

У ніч на 25 жовтня росія атакувала Хмельницьку область дронами-камікадзе типу Shahed-136/131. Атаки зазнали об'єкти неподалік від Хмельницької атомної станції.

Руйнування були в місті Нетішин, в якому проживають спеціалісти-атомники, які працюють на АЕС. Місто розташоване поруч з ядерним об'єктом. Також ушкоджень зазнало і сусіднє місто Славута. Експерти з ядерної енергетики кажуть про «безвідповідальність росії», яка наносить удари безпілотниками з вибухівкою поблизу АЕС. Ймовірно, москва взяла на озброєння минулорічну тактику ударів по енергетичній системі України, щоб для українців в опалювальний сезон, як і минулоріч, були проблеми зі світлом та теплом.

Президент Володимир Зеленський заявив, що найбільш вірогідно, що мішенню для ворожих дронів була Хмельницька атомна станція. Він наголосив, що цей удар у напрямку АЕС — чергове нагадування для всіх наших партнерів, наскільки важливо посилювати українську ППО й наскільки небезпечно, коли росія може обходити світові санкції.

УНІАН За матеріалами:

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