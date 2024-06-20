МАГАТЕ підтримало будівництво нових енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції — Finance.ua
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МАГАТЕ підтримало будівництво нових енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції

Енергетика
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МАГАТЕ підтримало будівництво нових енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції
МАГАТЕ підтримало будівництво нових енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції
Міжнародне агентство з атомної енергії підтримує будівництво нових енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції в Україні.
Про це сказав директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі в інтерв’ю Укрінформу.
«Ми вважаємо, що це — дуже своєчасні плани. Тобто продовжуйте рухатися вперед, незалежно від того, як розвиватимуться події в Запоріжжі [на захопленій росіянами Запорізькій АЕС]», — сказав він.
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МАГАТЕ перебуває в контакті з Міністерством енергетики України та Енергоатомом щодо того, як саме агентство може підтримати ці плани.
Україна планує побудувати на ХАЕС додатково до двох нинішніх енергоблоків ще чотири: два ВВЕР-1000 і два AP1000.
Монтаж обладнання для встановлення реакторів ВВЕР-1000 розпочнеться, щойно Енергоатом отримає згоду від Верховної Ради. Їх планують побудувати за чотири роки. Для будівництва реакторів AP1000 знадобиться не менше шести років. Якщо Україна зможе реалізувати ці плани, ХАЕС стане найбільшою в Європі.
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Планується, що будівництво блоків № 3−4 на Хмельницькій АЕС додасть 2,2 ГВт в енергосистему з метою компенсації втрат енергетичних потужностей через війну.
Будівництво енергоблоків на ХАЕС неодноразово піддавалося жорсткій критиці з боку експертної спільноти.
17 червня 2024 року Комітет Ради схвалив законопроєкт про нові енергоблоки на ХАЕС.
За матеріалами:
НВ
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