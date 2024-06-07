Галущенко зустрівся з Гроссі щодо ядерної безпеки і забезпечення роботи українських АЕС — Finance.ua

Галущенко зустрівся з Гроссі щодо ядерної безпеки і забезпечення роботи українських АЕС Сьогодні 11:41 — Енергетика

Галущенко зустрівся з Гроссі щодо ядерної безпеки і забезпечення роботи українських АЕС

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з генеральним директором Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі. Зустріч відбулась у Відні, де очільник Міненерго бере участь у засіданні Ради керуючих МАГАТЕ.

Герман Галущенко поінформував керівника агентства про ситуацію в українській енергосистемі, яка значно ускладнилася після поновлення росією масованих атак на об'єкти енергетичної інфраструктури. Міністр акцентував, що рф прицільно атакує теплові та гідроелектростанції, трансформаторні підстанції і лінії електропередачі.

«Ситуація досить складна, ми втратили близько 9 ГВт потужності. Наразі тривають планові ремонти на енергоблоках атомних станцій, для того щоб взимку запустити в роботу всі наявні потужності атомної генерації. Це питання нашого виживання, тому дуже важливо забезпечити безпеку їх експлуатації», — наголосив він.

Міністр нагадав, що у листопаді 2022 року під час російських атак стався блекаут українських АЕС. У цьому контексті сторони обговорили необхідність координації зусиль для недопущення повторення такої ситуації.

Також Герман Галущенко поінформував Рафаеля Гроссі про активну роботу над підготовкою до завершення проєкту будівництва блоків 3 та 4 на Хмельницькій АЕС.

Рафаель Гроссі відзначив надзвичайну важливість атомної енергетики для України, побажав успіхів у реалізації проєкту та висловив підтримку подальшому розвитку галузі.

Окрему увагу під час зустрічі приділено ситуації на окупованій росіянами найбільшій атомній електростанції в Європі - українській ЗАЕС. Герман Галущенко висловив занепокоєння технічним станом енергоблоків, браком кваліфікованого персоналу на станції, мілітаризацією майданчика АЕС, мінуванням периметра об'єкта та нестабільністю зовнішнього електропостачання через постійні російські обстріли.

Міністр подякував представникам МАГАТЕ за роботу постійних місій на ЗАЕС та інших атомних електростанціях України, зауваживши, що це важливий елемент забезпечення безпеки об'єктів.

Також сторони обговорили підготовку до проведення Саміту миру у Швейцарії. Герман Галущенко акцентував, що питання «Радіаційна та ядерна безпека» — це пункт Формули миру, яку пропонує Україна, і його підтримка країнами є надзвичайно важливою для забезпечення ядерної безпеки не лише України, а й усього світу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.