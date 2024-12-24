Люксові бренди придивляються до оплати криптовалютою на тлі зростання Bitcoin — Finance.ua

Люксові бренди придивляються до оплати криптовалютою на тлі зростання Bitcoin Сьогодні 03:30 — Криптовалюта

Люксові бренди придивляються до оплати криптовалютою на тлі зростання Bitcoin

Зростання вартості Bitcoin привернуло увагу люксових брендів і ритейлерів. Вони почали розглядати можливість приймати криптовалюту як спосіб оплати, щоб залучити нових клієнтів і зміцнити лояльність серед інвесторів у криптоактиви.

Про це повідомляє агентство Reuters.

До недавнього часу лише кілька люксових брендів, таких як LVMH, годинникові марки Hublot і Tag Heuer, а також модні будинки Gucci і Balenciaga, що належать Kering, експериментували з оплатою криптовалютою.

Протягом останніх тижнів французький люксовий універмаг Printemps оголосив про партнерство з найбільшою криптобіржею світу Binance та французькою фінтех-компанією Lyzi.

Вони почали приймати криптовалюту, включаючи Bitcoin та Ethereum, у своїх магазинах у Франції. Це зробило Printemps першим універмагом у Європі, який впровадив такі рішення.

Цей крок, здійснений на тлі зростання курсу Bitcoin, привернув увагу інших брендів, які також розглядають можливість приєднання.

Наприклад, виробник люксових запальничок та ручок S.T. Dupont повідомив, що планує почати приймати оплату криптовалютою у двох магазинах у Парижі до свят.

У сфері послуг круїзна компанія Virgin Voyages цього місяця запропонувала свій перший продукт із оплатою Bitcoin — абонемент вартістю $120,000, який дозволяє протягом року користуватися їхніми круїзами.

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