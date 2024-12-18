За 10 років біткоїн зріс на 27 000%, — CoinGecko — Finance.ua
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За 10 років біткоїн зріс на 27 000%, — CoinGecko

Криптовалюта
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За 10 років біткоїн зріс на 27 000%, — CoinGecko
За 10 років біткоїн зріс на 27 000%, — CoinGecko
Згідно зі звітом криптовалютних аналітиків CoinGecko, ціна біткоїна за останні десять років зросла на майже 27 000%. Це зробило флагман ринку однією з найприбутковіших інвестицій у сучасному світі.
Дослідження показало, що у 2014 році вартість BTC становила близько 310 доларів, а на сьогодні його ціна перевищує $100 000.
За 10 років біткоїн зріс на 27 000%, — CoinGecko
Стрімке зростання підкреслює неймовірний потенціал криптовалюти, яка спочатку сприймалася скептично багатьма інвесторами. У звіті також зазначають, що біткоїн не лише став цифровим «золотом», але й ключовим елементом глобальної фінансової системи.
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«Цей десятирічний огляд показує, що біткоїн є найвигіднішим активом з високими темпами зростання, тоді як золото, облігації та акції є безпечнішими альтернативами з меншою прибутковістю для інвесторів, які не схильні до ризику», — зауважили криптоаналітики.
За 10 років біткоїн зріс на 27 000%, — CoinGecko
Експерти підкреслили, що основними факторами успіху BTC є обмежена пропозиція у 21 мільйон монет, дедалі зростаючий інтерес з боку інституційних інвесторів та постійний розвиток інфраструктури крипторинку.
За 10 років біткоїн зріс на 27 000%, — CoinGecko
Попри періодичні коливання курсу, біткоїн продовжує демонструвати високу довгострокову прибутковість, що приваблює як досвідчених трейдерів, так і нових інвесторів.
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За матеріалами:
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