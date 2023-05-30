Литва закликає зупинити роботу білоруської АЕС — Finance.ua

Литва закликає зупинити роботу білоруської АЕС Сьогодні 19:44 — Світ

Литовська Держінспекція з безпеки атомної енергетики надіслала офіційний лист до Міністерства з надзвичайних ситуацій білорусі із закликом зупинити експлуатацію 1 і 2 енергоблоків білоруської АЕС в Островці.

Про це пише видання Delfi

«Більшість питань забезпечення ядерної безпеки досі не вирішені виконанням рекомендацій щодо стрес-тестів, оцінки безпеки, оцінки пожежного ризику та інших питань безпеки», — зазначили в литовському відомстві.

Литва просить не експлуатувати АЕС доти, доки не будуть вирішені всі питання ядерної безпеки.

Інспекція просить білорусь пояснити оприлюднену інформацію про те, що контур охолодження реактора 2-го енергоблоку станції був забруднений органічними речовинами, а вторинного циркуляційного контуру 1-го енергоблоку — радіонуклідами.

Копії листа було направлено в МАГАТЕ, Єврокомісію, Європейську групу з нагляду у сфері ядерної безпеки та Асоціацію західноєвропейських органів регулювання ядерної безпеки.

БелАЕС відкрили 8 листопада 2020 року. Проти запуску цієї станції активно виступала Литва, оскільки АЕС розташована за 50 км від Вільнюса. Наступного дня після відкриття на АЕС сталася аварія — повідомлялося, що на станції вибухнули трансформатори напруги.

Білоруську АЕС будує російський росатом з 2011 року. Станція складається з двох енергоблоків.

Литва вважає білоруську АЕС загрозою національній безпеці. Країна закликала припинити будівництво АЕС, поки станція не пройде всі тести, запропоновані Європейським союзом.

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