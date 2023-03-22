Литва заборонить росіянам і білорусам подаватися на громадянство — Finance.ua
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Литва заборонить росіянам і білорусам подаватися на громадянство

Світ
23
Сейм Литви у першому читанні затвердив правові акти, які забороняють громадянам росії та білорусі подавати заяви на громадянство і купувати нерухомість.
Цей обмежувальний захід не пропонує повністю скасувати можливість набуття громадянства Литви. Він пропонує тимчасово зупинити прийом заяв та ухвалення рішень щодо прийняття до громадянства, йдеться у повідомленні сейму Литви.
Там зазначили, що оскільки росіяни підтримують війну і не вживають ніяких заходів для її припинення, то й відповідальність за цю агресію повинна лягати на них.
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«Переважна більшість громадян росії підтримують військові дії своєї країни, вони не вживають заходів для припинення агресії режиму своєї країни, тому відповідальність лежить і на громадянах цих країн. Щоб змінити їхню поведінку, доцільно встановити обмежувальні заходи, пов’язані з можливістю для громадян росії та білорусі відвідувати Литву та в’їжджати на територію Європейського Союзу», — сказала Йовіта Нелюпшєне, заступник міністра закордонних справ.
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Всіх росіян, які будуть намагатися перетнути державний кордон Литви, будуть піддавати додатковій перевірці. В країні вважають, що їх в’їзд загрожує національній безпеці.
Також пропонується призупинити право громадян росії та юридичних осіб, заснованих або контрольованих ними, набувати у власність нерухоме майно, розташоване на території Литви.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
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