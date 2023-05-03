Литва вже надала Україні 922 тонни обладнання для відновлення енергооб’єктів — Finance.ua
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Литва вже надала Україні 922 тонни обладнання для відновлення енергооб’єктів

Енергетика
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Із жовтня 2022 року з Литви до України надійшло 52 вантажі гуманітарної допомоги для потреб енергетики. Це близько 922 тонн обладнання.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Зазначається, що Серед наданого устаткування — автотрансформатор, силові трансформатори, трансформатори струму, генератори різної потужності, ізолятори, газове обладнання та інші матеріали, необхідні для проведення ремонтних робіт.
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«Допомога литовських партнерів значною мірою допомогла нам у проведенні відновлювальних робіт та збереженні стійкості енергосистеми. Дякуємо за цю підтримку. Литва — не просто партнер, а справжній друг України», — прокоментував міністр енергетики України Герман Галущенко.
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За матеріалами:
Укрінформ
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