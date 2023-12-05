Литва продовжить посвідки на проживання для українських біженців до 2025 року — Finance.ua
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Литва продовжить посвідки на проживання для українських біженців до 2025 року

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Литва продовжить посвідки на проживання для українських біженців до 2025 року
Литва продовжить посвідки на проживання для українських біженців до 2025 року
Наступного тижня в Литві розпочнеться процес продовження тимчасових посвідок на проживання для військових біженців з України, термін яких спливає в березні 2024 року. Їх можна продовжити до березня 2025-го.
Про це повідомляє національний мовник LRT із посиланням на керівницю литовського департаменту міграції Евеліну Ґудзінскайте.
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«Дуже велика кількість українців отримали тимчасовий захист на термін до 4 березня 2024 року. Оскільки термін дії дозволів спливає, настав час подумати про їхню заміну. ЄС вирішив продовжити тимчасовий захист ще на рік, до березня 2025 року. Це означає, що всі українці, яким було надано тимчасовий захист, можуть продовжити свою посвідку на проживання ще на рік», — сказала Ґудзінскайте.
За її словами наступного тижня буде оголошено, що можна починати заповнювати онлайн-заявки на зміну документів і записуватися на прийом до Департаменту міграції.
Чиновниця зазначила, що з початку повномасштабної війни рф проти України Литва видала 46 тис. цифрових дозволів на проживання на підставі тимчасового захисту.
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«Щодня ми реєструємо нових воєнних біженців з України. Щодня це від 20 до 50 (осіб, — ред.)», — зазначила Ґудзінскайте.
За даними Департаменту міграції, у Литві нині проживає понад 85 тис. українців, які становлять найбільшу громаду іноземних громадян у країні. Однак більшість українців, які приїхали до Литви, не схильні звикати до життя в країні. За словами керівниці Департаменту, більшість із них пов’язують своє майбутнє з Україною.

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За матеріалами:
Укрінформ
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