Литва передала Україні військову допомогу ще на 80 млн євро — Finance.ua

Литва передала Україні військову допомогу ще на 80 млн євро Сьогодні 10:48

Литва передала Україні військову допомогу ще на 80 млн євро

Міністерство оборони Литви оголосило про передачу Україні нової партії військової допомоги цього тижня.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Литви.

Зазначається, що до України вже прибула нова партія вантажівок, тепловізійних прицілів та іншого військового обладнання. Сума наданого Україні пакета становить 80 млн євро, як було анонсовано на останній зустрічі у форматі «Рамштайн».

Читайте також Литва цьогоріч виділить майже 32 млн євро на освіту українцям, що перебувають у країні

«Підготовлений Литвою пакет підтримки на суму 100 млн євро відповідає найнагальнішим потребам України та становить майже половину річних зобов’язань Литви щодо підтримки України. За оцінками, з цьогорічною підтримкою України військова допомога Литви сягне 1 млрд євро», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 19 лютого, посли ЄС погодили 16-й пакет санкцій у відповідь на повномасштабну агресію росії проти України.

Очікується, що формальне схвалення 16-го пакету санкцій відбудеться 24 лютого під час Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.