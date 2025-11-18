0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Литва передала Україні шостий пакет допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури

Енергетика
26
Литовський оператор системи передачі електроенергії Litgrid передав Україні нову партію допомоги для потреб енергетичного сектору. Це обладнання було зібране у різних регіонах Литви та успішно доставлене до України.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
«Вантаж містить критично важливе обладнання для відновлення підстанцій та ліній електропередачі, що дозволяє зміцнити та підтримати стабільну роботу енергетичної системи. Отримана допомога буде використана для оперативних ремонтів пошкоджених мереж», — сказано в повідомленні.
Читайте також
Це вже шостий пакет допомоги, який Litgrid передає Україні.
Раніше компанія надавала автотрансформатори та інші ключові компоненти системи передачі, такі як вимикачі, роз’єднувачі, трансформатори струму та напруги, обмежувачі перенапруг, ізолятори, пристрої релейного захисту та автоматики, а також різне інше обладнання і матеріали для системи передачі, необхідні для зміцнення енергетичної інфраструктури.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems