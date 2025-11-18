Литва передала Україні шостий пакет допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури
Литовський оператор системи передачі електроенергії Litgrid передав Україні нову партію допомоги для потреб енергетичного сектору. Це обладнання було зібране у різних регіонах Литви та успішно доставлене до України.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
«Вантаж містить критично важливе обладнання для відновлення підстанцій та ліній електропередачі, що дозволяє зміцнити та підтримати стабільну роботу енергетичної системи. Отримана допомога буде використана для оперативних ремонтів пошкоджених мереж», — сказано в повідомленні.
Це вже шостий пакет допомоги, який Litgrid передає Україні.
Раніше компанія надавала автотрансформатори та інші ключові компоненти системи передачі, такі як вимикачі, роз’єднувачі, трансформатори струму та напруги, обмежувачі перенапруг, ізолятори, пристрої релейного захисту та автоматики, а також різне інше обладнання і матеріали для системи передачі, необхідні для зміцнення енергетичної інфраструктури.
