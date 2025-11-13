0 800 307 555
укр
Британія надасть понад 17 млн доларів на відновлення енергетичного сектору України

Енергетика
Велика Британія виділить 13 мільйонів фунтів стерлінгів (понад $17 мільйонів) для допомоги у відновленні енергетичної інфраструктури України та підтримки українців, що найбільше постраждали внаслідок ударів росії по енергооб’єктах.
Про це йдеться на сайті британського уряду.
«Велика Британія оголошує про нову підтримку для проведення життєво необхідних ремонтних робіт в енергетичному секторі України в умовах російських бомбардувань, а також про перерозподіл гуманітарної допомоги для тих, хто найбільше постраждав від відсутності електроенергії, опалення та водопостачання цієї зими», — йдеться у повідомленні.

Санкції проти російського експорту газу

Окрім цього, Британія оголосила про намір заборонити компаніям обслуговування та страхування морських суден, що перевозять скраплений природний газ із росії, спираючись на нещодавні санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній — «Роснафти» та «Лукойлу».
«Цей захід значно скоротить російський експорт СПГ і безпосередньо перекриє доступ до провідних у світі морських послуг Великої Британії. Заборона буде вводитися поступово протягом 2026 року у співпраці з нашими європейськими партнерами», — йдеться у заяві.
Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер, коментуючи рішення британського уряду, наголосила, що очільник кремля володимир путін намагається занурити Україну в темряву і холод напередодні зими.
«Безпека України — це наша безпека, і саме тому тут, на саміті G7, ми стоїмо разом як найближчі партнери, щоб просувати підтримку України та подолати виклики, перед якими сьогодні стоїть світ», — заявила вона.
За матеріалами:
УНН
