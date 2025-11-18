Індія уклала першу довгострокову угоду про постачання скрапленого газу зі США Сьогодні 05:49 — Енергетика

Державні нафтопереробні компанії Індії підписали першу довгострокову угоду зі США на імпорт 2,2 млн тонн скрапленого природного газу (СПГ) наступного року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Провідні нафтопереробники Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. та Hindustan Petroleum Corp. спільно оголосили тендер на закупівлю американських поставок СПГ. Ця угода дозволить другому за величиною споживачу СПГ у світі отримувати майже десяту частину своїх імпортних обсягів із узбережжя Мексиканської затоки США, заявив міністр нафти Індії Хардіп Пурі у соцмережі X.

Читайте також «Нафтогаз» підписав грантову угоду з ЄІБ на 127 мільйонів євро

Перед укладенням угоди представники трьох нафтопереробних заводів відвідали США для переговорів із місцевими виробниками. Міністр Пурі додав, що ціни на постачання будуть встановлені за орієнтиром Mont Belvieu.

Як зазначає видання, це буде значним стрибком порівняно з минулим роком, коли США забезпечували менш ніж 0,6% імпорту СПГ до Індії. За даними Kpler, найбільшими постачальниками країни є Катар, ОАЕ та Саудівська Аравія.

Читайте також Німеччина відмовляється від російського газу: Берлін знайшов спосіб розірвати контракт

Нью-Делі веде переговори щодо торговельної угоди зі США, щоб знизити мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом у відповідь на її закупівлі російської нафти. Санкції вже торкнулися більш ніж половини індійських товарів, що експортуються на американський ринок.

За словами трейдерів, обізнаних з цим питанням, Phillips 66 постачатиме дві партії на місяць згідно з довгостроковим контрактом, тоді як Chevron та TotalEnergies постачатимуть по одній.

Споживання СПГ в Індії зросло на 74% за останнє десятиліття завдяки кампанії прем’єр-міністра Нарендри Моді, спрямованій на допомогу бідним домогосподарствам перейти до чистішого палива для приготування їжі.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.