Лише у серпні продавців техніки Apple оштрафували на 66 млн — Finance.ua

Лише у серпні продавців техніки Apple оштрафували на 66 млн Сьогодні 13:35

Лише у серпні продавців техніки Apple оштрафували на 66 млн

У ДПС на постійній основі здійснюється моніторинг та аналіз діяльності суб’єктів господарювання, які проводять розрахункові операції при продажу товарів, у тому числі коштовної техніки «Apple», щодо дотримання ними порядку проведення розрахунків.

Про це повідомляє пресслужба податкової.

Так, підрозділами податкового аудиту ДПС за результатами проведених у 2024 році понад 1,3 тис. перевірок з питань порядку проведення розрахунків встановлено численні порушення порядку проведення розрахунків у місцях роздрібного продажу дороговартісної техніки, за результатами яких територіальними органами ДПС донараховано штрафні (фінансові) санкції на загальну суму понад 400 млн гривень.

У серпні поточного року територіальними підрозділами податкового аудиту ДПС продовжено активізацію заходів податкового контролю та проведено 278 фактичних перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері продажу техніки, у тому числі техніки «Apple», за результатами яких до порушників очікується донарахування штрафних (фінансових) санкцій на загальну суму понад 66 млн гривень.

Під час перевірок встановлено численні порушення порядку проведення розрахунків, зокрема, непроведення розрахунків через фіскальні реєстратори, реалізація товару, який не облікований у встановленому законодавством порядку за місцем його продажу (працівникам ДПС не надаються підтверджуючі документи щодо походження товарів).

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З метою встановлення реальних показників виторгів під час перевірок працівниками податкової здійснювався хронометраж за веденням господарської діяльності платників податків, за результатами якого виторги зростали у десять і більше разів.

Крім того, під час фактичних перевірок встановлено 159 випадків використання праці осіб без належного оформлення трудових відносин.

ДПС вкотре закликає суб’єктів господарювання здійснювати діяльність у сфері торгівлі, в тому числі дороговартісною технікою та електронікою, в правовому полі, виходити з «тіні» шляхом застосування фіскальних реєстраторів розрахункових операцій, використання оформленої найманої праці осіб, реалізації дороговартісного товару, який облікований у встановленому законодавством порядку, та мати підтверджуючі документи щодо його походження.

Робота ДПС щодо виявлення суб’єктів господарювання, які здійснюють нелегальну торгівлю продукцією «Apple», у тому числі, які не фіксують розрахункові операції та не забезпечують прозорість операцій шляхом реєстрації всіх продажів товарів через фіскальні реєстратори, активно триватиме надалі.

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