Лише кілька десятків із 330 російських банків заблоковані — посол України в США — Finance.ua

Лише кілька десятків із 330 російських банків заблоковані — посол України в США Сьогодні 13:36

Лише кілька десятків із 330 російських банків заблоковані — посол України в США

Банківська система росії, а також цілі сектори економіки рф мають бути заблоковані новими, додатковими санкціями, щоб реально позбавити кремль можливості фінансувати його війну в Україні.

Про це заявила в Українському домі Давоса посол України в США Оксана Маркарова.

«Ми повинні ізолювати росію й не дати їй можливості фінансувати цю війну та розвиватися. Із 330 російських банків лише жменька — буквально пара десятків банків — перебувають під повним блокуванням і санкціями. Треба накладати санкції на всіх», — наголосила українська дипломатка.

Вона підкреслила, що настав час для галузевих санкцій проти росії, щоби позбавити російський режим можливості балансувати в економічному плані, як сьогодні.

Водночас Маркарова звернула увагу на те, що рф почала купувати та використовувати північнокорейські ракети, чому є докази. Це, за її словами, є порушенням резолюцій Радбезу ООН, які росія фактично підтримувала і за які голосувала.

«Давайте щось робити з цим», — наголосила Маркарова.

Також Оксана Маркарова закликала країни демократичного світу прискорити процеси, необхідні для виділення допомоги Україні в її протистоянні російській агресії.

«Іран, Північна Корея, росія, ХАМАС демонструють, що вони здатні швидко приймати рішення, допомагати один одному та здійснювати свої жахливі воєнні злочини. Отже, питання для демократії полягає в тому, чи можемо ми діяти (так само швидко — ред.)?», — підкреслила посол.

Вона зауважила, що Україна та країни-партнери сьогодні ведуть боротьбу за демократію.

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«США, Україна і Європа — це демократії, і там відбуваються дискусії. Нинішній рік — рік виборів, і він насправді є дуже складним», — зазначила Маркарова.



Тому, за її словами, питання полягає в тому, як швидше пройти через усі демократичні процеси, залучити зацікавлені сторони та продовжувати зусилля.

Маркарова також зауважила, що питання допомоги України підтримує більшість у обох партіях Конгресу США. І хоча рішення не було прийняте до Різдва, все ж, за її словами, є позитивна сторона: «Дискусія, як ви знаєте, охоплює інше питання, не пов’язане з Україною, але яке залишається в одному пакеті з нами — це питання внутрішнього кордону, яке є питанням нацбезпеки США».

У цьому контексті посол зауважила, що попри важливість інших рішень, українське питання залишається терміновим.

Укрінформ За матеріалами:

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