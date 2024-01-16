Банки Китаю посилюють обмеження щодо росії через санкції США, — Bloomberg Сьогодні 11:34 — Світ

Банки Китаю посилюють обмеження щодо росії через санкції США, — Bloomberg

Державні банки Китаю посилюють обмеження на фінансування російських клієнтів після того, як США схвалили вторинні санкції щодо іноземних банків, які допомагають москві у воєнних діях проти України.

Про це повідомляє Bloomberg

Принаймні два банки за останні тижні замовили перевірку свого російського бізнесу, зосередивши увагу на транскордонних угодах. Банки розірвуть зв’язки з клієнтами зі списку санкцій і припинять надавати будь-які фінансові послуги російському військовому сектору незалежно від валюти і місця проведення транзакцій, повідомили джерела агентства.

За їх словами, перевірка буде поширена на неросійських клієнтів, які ведуть бізнес у росії або переводять критично важливі товари до росії через третю країну.

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Цей крок означає посилення обмежень, запроваджених китайськими державними банками, принаймні з початку 2022 року, після того як вторгнення росії в Україну викликало хвилю санкцій з боку країн, включаючи США.

Міністерство фінансів США заявило минулого місяця, що використовуватиме вторинні санкції проти банків, які сприяють проведенню рф операцій із закупівлі обладнання, необхідного для її військової машини, розширюючи свою фінансову битву проти президента володимира путіна.

Ця подія підкреслює, якою мірою Китай дотримується санкцій США, незважаючи на її принципову протидію їм та обіцянки підтримувати економічні зв’язки з росією. Уряд Сі Цзіньпіна уникає надання будь-якої великої військової допомоги рф, навіть незважаючи на те, що він надає дипломатичну підтримку путіну та розширює торгівлю в областях, не заборонених санкціями.

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