Лише 6% не зазнали втрат: як переживає війну малий і середній бізнес (дослідження, інфографіка) — Finance.ua

Лише 6% не зазнали втрат: як переживає війну малий і середній бізнес (дослідження, інфографіка) Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

Лише 6% не зазнали втрат: як переживає війну малий і середній бізнес (дослідження, інфографіка)

Малий та середній бізнес все більше відчуває на собі негативний вплив економічних наслідків російської агресії. За останні пів року у МСБ суттєво зросли втрати, спричинені війною. Жодної шкоди наразі не зазнали тільки 6% підприємців, хоча ще у жовтні без втрат працювали 10%.

Такими є результати щоквартального опитування Європейської Бізнес Асоціації серед представників малого та середнього бізнесу — учасників проєкту Unlimit Ukraine.

Як бізнес оцінює свої втрати

З 33% у жовтні 2022 року до поточних 24% у травні зменшилася кількість МСБ, що оцінюють втрати свого бізнесу в мінімальну суму до 10 тисяч $.

Про втрати в діапазоні 10−50 тисяч повідомляють вже 26% опитуваних, ще 20% - в діапазоні 50−100 тисяч, а 18% - більше 100 тисяч $.

При цьому 24% опитуваних понесли втрати безпосередньо внаслідок бойових дій, а 7% мають активи на окупованих територіях.

Нинішні проблеми і виклики

Для 57% опитаних нами підприємців найбільш актуальними проблемами наразі є зниження купівельної спроможності населення, для 31% - нестача фінансування та доступу до кредитування, і 29% - податковий тиск. По 28% скаржаться на нестачу фахівців та проблеми з бронюванням співробітників і виїздом за кордон.

Попри труднощі, 41% підприємців працюють в повному обсязі, 49% ведуть діяльність з певними обмеженнями, а 10% наразі не працюють — що співставно з ситуацією піврічної давнини.

Топ-3 обмеження, які були змушені впроваджувати компанії, лишаються незмінними:

34% скоротили географію діяльності,

18% перейшли на дистанційний режим роботи,

а 15% респондентів вдались до закриття частини своїх представництв.

Фінанси та зарплати

Зростає відсоток підприємств, які не мають достатніх фінансових резервів, що розхитує фінансову стійкість малого бізнесу.

Так, кількість МСБ без будь-яких резервів збільшилася з 25% у жовтні до 32% у травні.

Водночас з 14% до 12% зменшилась кількість компаній, що мають фінансові резерви на рік та більше.

В один місяць наразі оцінюють власну фінансову стійкість 4% підприємців, в кілька місяців — 31%, та в шість місяців — 18%.

Попри це 62% підприємців продовжують виплату заробітної плати співробітникам у повному обсязі. Кількість компаній, що скорочують розмір заробітної плати дещо зменшилася з 18% до 16%. Натомість збільшилася кількість підприємств, які відправили співробітників в неоплачувану відпустку — з 9% до 12%. Не виплачують заробітну плату наразі 7% МСБ, звільняють працівників — 16%.

Програми державної підтримки все ще не користуються широкою популярністю серед представників МСБ попри складні умови роботи. Наприклад, для 24% опитаних нами підприємців не вистачає інформації про програми державної та міжнародної підтримки. Водночас найбільш активно підприємці користувались податковими пільгами (38% опитаних) та програмою «Доступні кредити 5−7-9%» (28%). При цьому користуванняподатковими пільгами більшість підприємців, а саме 64% оцінили позитивно, а от думки щодо «5−7-9» розділились — з тих, хто подавався на програму, майже половина, а саме 48% мали негативний досвід, зокрема підприємці скаржились на труднощі отримання кредиту, великі перші внески, відмову в отриманні без пояснень та не покриття багатьох категорій бізнесу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.