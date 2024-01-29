Літня китаянка заповіла 2,8 млн дол. США улюбленим домашнім тваринам замість дітей — Finance.ua

Літня китаянка заповіла 2,8 млн дол. США улюбленим домашнім тваринам замість дітей Сьогодні 18:23 — Світ

Літня китаянка заповіла 2,8 млн дол. США улюбленим домашнім тваринам замість дітей

Літня жінка в Китаї вирішила залишити свої 20 мільйонів юанів (2,8 мільйона доларів США) своїм котам і собакам і не давати нічого своїм дорослим дітям.

Про це пише видання scmp.com

Жінка на прізвище Лю з Шанхаю кілька років тому склала початковий заповіт, у якому вона залишила своїм трьом дітям гроші та майно.

Однак вона передумала щодо спадщини, оскільки її нащадки не відвідували її та не піклувалися про неї, коли вона хворіла. Крім того, вони рідко навіть контактують з нею. Лише її домашні коти та собаки поруч із нею.

Вона змінила свій заповіт і наполягла на тому, що всі її гроші повинні бути використані для догляду за її домашніми тваринами та будь-яким їхнім потомством після її смерті.

Розпорядником її спадщини призначено місцеву ветеринарну клініку, яка відповідає за догляд за тваринами.

Незважаючи на те, що Лю хотіла залишити всі свої гроші безпосередньо своїм домашнім улюбленцям, це незаконно в Китаї, за словами Чень Кая, чиновника зі штаб-квартири Центру реєстрації Will в Пекіні.

Інший чиновник зі східнокитайської філії China Will Registration Center сказав, що вони попередили Лю про ризики віддати всі її гроші в руки клініки для домашніх тварин до того, як вона склала свій останній заповіт.

«Ми сказали тітці Лю, що якщо її діти змінять своє ставлення до неї, вона завжди зможе знову змінити свій заповіт», — сказав чиновник.

Історія Лю викликала жваве обговорення в Інтернеті про спадщину та сім'ї.

«Молодець. Якщо моя донька в майбутньому погано ставитиметься до мене, я також залишу свій дім іншим», — сказав інший.

До речі, у грудні минулого року суд у Шанхаї постановив, що заповіт чоловіка, який залишив усі свої активи — на загальну суму 3,3 мільйона юанів (466 тис. доларів США) — доброму власнику фруктового кіоску замість своїх родичів, є дійсним після того, як вони його оскаржили.

Довідка Finance.ua:

Заповіт — це особиста воля людини щодо свого майна, найчастіше — нерухомого, на випадок її смерті. Заповіт набуває юридичної сили після засвідчення. Зазвичай заповіти посвідчує нотаріус. Однак, якщо людина, скажімо, опинилася у критичній життєвій ситуації і має намір скласти заповіт — розпорядитися своїм будинком, квартирою чи земельною ділянкою, а до нотаріуса не дістатися, підтвердити її останнє слово мають право інші особи.

Хто може претендувати на спадщину. Відсутність у заповіті серед переліку спадкоємців близької людини буває часто. Заповідач у силу різних життєвих обставин та на власний розсуд збільшує або зменшує коло осіб, які можуть на щось розраховувати. Про це повідомляє Мінюст. Малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки спадкують незалежно від змісту заповіту, половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом.



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