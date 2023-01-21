Ліміт на зняття готівки в банкоматах польських банків — Finance.ua

Ліміт на зняття готівки в банкоматах польських банків Сьогодні 18:18 — Особисті фінанси

Зараз найпопулярнішими способами оплати є картка, телефон або навіть годинник. Готівкою ми користуємося все рідше. Однак іноді без готівки не можна обійтися. Для цього можна піти за грошима в банк, послугами якого користуємося, але найшвидший спосіб зняти кошти — скористатися банкоматом.

Однак потрібно пам’ятати, що в кожному банкоматі є одноразовий нижній і верхній ліміт зняття готівки. Сума одноразового зняття залежить від встановленого ліміту кредитної чи дебетової картки та емітента картки в банкоматі, пише inpoland.net.pl

Багато банкоматів, залежно від того, якому банку вони належать, також мають обмеження на кількість банкнот, які вони можуть видати. Зазвичай це 30, а іноді навіть 40 купюр.

Читайте також Польща планує у 2023 році прирівняти електронний паспорт до пластикової ID-картки

PEKAO. Денний ліміт — 1000 злотих, місячний — 5000 злотих.

PKO BP. Ліміт зняття кредитної картки коливається від 600 до 15 000 злотих, але стандартний ліміт, встановлений банком, становить лише 5 000 злотих. Користувачі, які виводять через BLIK, можуть зняти від 3000 до 20 000 злотих після збільшення ліміту.

MBANK. Ліміт готівки в банкоматі Mbank — 10 000 злотих. Це максимальна межа, яку не можна збільшити. Під час однієї операції ця сума буде значно меншою — 4000 злотих.

MILLENIUM. Денний ліміт зняття готівки становить від 2 до 20 000 злотих.

SANTANDER. Добовий ліміт зняття базується не лише на конкретній сумі, яка коливається від 2 до 15 тисяч злотих. Це також стосується кількості транзакцій, яка становить максимум 10 на день.

ALIOR BANK. Максимальна сума зняття готівки становить до 25 000 після попередньої зміни ліміту. Для власників картки World Elite це навіть 50 000 злотих.

CREDIT AGRICOLE. Банк не встановлює верхнього ліміту. Клієнт сам встановлює місячний і денний ліміт. Зняття BLIK можливе на суму, що не перевищує 5000 злотих.

ING. Максимальний ліміт — 10 000 злотих. Клієнт не може його збільшити.

uamedia За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.