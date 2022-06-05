lifecell продовжив пільгові акції для українців за кордоном у червні — Finance.ua
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lifecell продовжив пільгові акції для українців за кордоном у червні

Вчора 17:32Особисті фінанси
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lifecell продовжив пільгові акції для українців за кордоном у червніlifecell продовжив пільгові акції для українців за кордоном у червні
Протягом червня для абонентів-роумерів мобільного оператора lifecell будуть доступні акції «Гігабайти без кордонів» та вхідні дзвінки без додаткової плати. Для того, щоб скористатися цими послугами, потрібно лише оплатити свій пакет послуг у червні.
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Завдяки акції «Гігабайти без кордонів» у травні роумери lifecell користувались мобільним інтернетом за кордоном за тими ж умовами, що і в Україні, тож оператор вирішив продовжити її й у червні. За умовами акції абоненти можуть використовувати тарифні гігабайти за кордоном без додаткової плати протягом періоду дії оплаченого пакету послуг за тарифом до 30.06.2022 (включно). Таким чином не потрібно замовляти додаткові гігабайти, щоб користуватися швидкісним мобільним інтернетом у роумінгу.
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Крім того, lifecell продовжує забезпечувати вхідні дзвінки без додаткової плати для своїх абонентів-роумерів у 16 країнах. У Бельгії, Болгарії, Греції, Естонії, Іспанії, Латвії, Литві, Люксембургу, Молдові, Польщі, Румунії, Словаччині, Словенії, Франції, Хорватії та Швеції. Абоненти, які поповнили рахунок за тарифним планом, можуть приймати вхідні дзвінки з будь-яких номерів без додаткової плати у роумінгу.

Відкриття рахунку та грошові перекази за кордоном

За матеріалами: Pingvin Pro
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