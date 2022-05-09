lifecell дозволив використовувати тарифні гігабайти у роумінгу: список країн — Finance.ua

lifecell дозволив використовувати тарифні гігабайти у роумінгу: список країн

Вчора 05:41 — Особисті фінанси

Мобільний оператор lifecell запустив акцію «Гігабайти без кордонів», яка дозволяє використовувати тарифні гігабайти у роумінгу без обмежень.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Для участі в акції потрібно просто сплатити за тариф, а отримані в рамках цього тарифу гігабайти можна буде використовувати в 31 країні світу. Передзамовлення можна оформити, набравши *700#.

Список країн, де можна використовувати бонусні гігабайти: Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Македонія, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Румунія , Сербія, Словаччина, Словенія, Туреччина, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція.

Акція підключається автоматично при оплаті тарифів, а перевірити залишок можна, набравши комбінацію *121# або у додатку «Мій lifecell».

Також у lifecell зазначили, що використовувати під час акції можна не більше ніж 50 ГБ трафіку. Якщо цей обсяг перевищити, то решта трафік тарифікуватиметься за базовими тарифами роумінгу.

«І до речі, ці ГБ можна використовувати і для дзвінків з використанням програми BiP та функціями BiP In/BiP Out», — наголосили з компанії.

Діє акція до кінця травня у 31 країні світу та на всій території України, крім окупованих територій, де lifecell надавати послуги не може.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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