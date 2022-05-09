lifecell дозволив використовувати тарифні гігабайти у роумінгу: список країн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

lifecell дозволив використовувати тарифні гігабайти у роумінгу: список країн

Вчора 05:41Особисті фінанси
2787
Мобільний оператор lifecell запустив акцію «Гігабайти без кордонів», яка дозволяє використовувати тарифні гігабайти у роумінгу без обмежень.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Для участі в акції потрібно просто сплатити за тариф, а отримані в рамках цього тарифу гігабайти можна буде використовувати в 31 країні світу. Передзамовлення можна оформити, набравши *700#.
Список країн, де можна використовувати бонусні гігабайти: Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Македонія, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Румунія , Сербія, Словаччина, Словенія, Туреччина, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція.
Місце для вашої реклами
Акція підключається автоматично при оплаті тарифів, а перевірити залишок можна, набравши комбінацію *121# або у додатку «Мій lifecell».
Також у lifecell зазначили, що використовувати під час акції можна не більше ніж 50 ГБ трафіку. Якщо цей обсяг перевищити, то решта трафік тарифікуватиметься за базовими тарифами роумінгу.
Читайте також
«І до речі, ці ГБ можна використовувати і для дзвінків з використанням програми BiP та функціями BiP In/BiP Out», — наголосили з компанії.
Діє акція до кінця травня у 31 країні світу та на всій території України, крім окупованих територій, де lifecell надавати послуги не може.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

Отримати гроші швидко 💸

За матеріалами: Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.