"Київстар" запустив нову безкоштовну послугу: хто зможе нею скористатися — Finance.ua

Для абонентів мобільного оператора «Київстар», які знаходяться в містах та селах з активними бойовими діями або ж у тимчасово окупованих населених пунктах, з 6 травня щодня нараховуватимутьсябезлімітні дзвінки в мережі на розмови з близькими.
«Завдяки безкоштовній послузі „Ми разом“ наші абоненти передплати по всій Україні можуть вибрати один номер Київстар та телефонувати на нього навіть без поповнення рахунку й без хвилин у тарифі. Аби будь-якої миті запитати в батьків, дітей чи інших близьких про їхні справи», — йдеться у повідомленні.
Усі інші абоненти передплати вже з 11 травня перейдуть на стандартні умови тарифних планів, без додаткових бонусів.
Кому доступна послуга
Послугою «Ми разом» можуть скористатися всі клієнти передплаченого зв’язку, незалежно від регіону України. Для цього варто вибрати один номер в мережі, на який вони завжди можуть телефонувати безкоштовно.
Як підключити
Можна обрати зручний для себе спосіб:
надіслати запит *535*380ХХХХХХХ#, де 380ХХХХХХХ — це номер «Київстар», який ви вибрали;