"Київстар" запустив нову безкоштовну послугу: хто зможе нею скористатися — Finance.ua

"Київстар" запустив нову безкоштовну послугу: хто зможе нею скористатися

Вчора 18:04 — Особисті фінанси

Для абонентів мобільного оператора «Київстар», які знаходяться в містах та селах з активними бойовими діями або ж у тимчасово окупованих населених пунктах, з 6 травня щодня нараховуватимуться безлімітні дзвінки в мережі на розмови з близькими.

Про це повідомляє пресслужба оператора.

«Завдяки безкоштовній послузі „Ми разом“ наші абоненти передплати по всій Україні можуть вибрати один номер Київстар та телефонувати на нього навіть без поповнення рахунку й без хвилин у тарифі. Аби будь-якої миті запитати в батьків, дітей чи інших близьких про їхні справи», — йдеться у повідомленні.

Усі інші абоненти передплати вже з 11 травня перейдуть на стандартні умови тарифних планів, без додаткових бонусів.

Кому доступна послуга

Послугою «Ми разом» можуть скористатися всі клієнти передплаченого зв’язку, незалежно від регіону України. Для цього варто вибрати один номер в мережі, на який вони завжди можуть телефонувати безкоштовно.

Як підключити

Можна обрати зручний для себе спосіб:

надіслати запит *535*380ХХХХХХХ#, де 380ХХХХХХХ — це номер «Київстар», який ви вибрали;

підключитися через Мій Київстар;

або зателефонувати на номер 535.

Як користуватися

Щоб перевірити, чи підключена послуга та на який номер: надішліть запит *535*1# або перейдіть у Мій Київстар.

Щоб відключити: надішліть запит *535*0# або перейдіть у Мій Київстар, або зателефонуйте 535.

Щоб змінити важливий номер: спочатку відключіть послугу, а потім знову підключіть, тільки вже з новим номером «Київстар». Зверніть увагу, що змінювати номер можна раз на місяць.

Нагадаємо, раніше для абонентів Vodafone стали безкоштовними дзвінки із росії та білорусі на номери посольств України в сусідніх державах або державах можливого транзитного проїзду.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.