lifecell продовжив дію безкоштовних вхідних та використання пакетного інтернету в роумінгу — Finance.ua

lifecell продовжив дію безкоштовних вхідних та використання пакетного інтернету в роумінгу Вчора 15:32 — Особисті фінанси

lifecell продовжив дію безкоштовних вхідних та використання пакетного інтернету в роумінгу

Мобільний оператор lifecell продовжив до кінця липня дію двох акцій для користувачів, що знаходяться в інших країнах.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Зокрема, розширено до 34 країн дію акції «Гігабайти без кордонів». Суть цієї пропозиції, введеної ще в травні, — у тому, що абоненти можуть використовувати пакетні гігабайти за кордоном за умови оплаченого пакета послуг без додаткової плати за роумінг.

Актуальний перелік країн у липні: Австрія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Греція, Данія, Естонія, Ізраїль, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Північна Македонія, Польща, Португалія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Туреччина, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція, Швейцарія.

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«lifecell розуміє важливість зв’язку для людей, які змушені були тікати від російської агресії за кордон у пошуках безпечного місця. Тому ще в травні оператор запустив акцію „Гігабайти без кордонів“. Відтоді акцією скористалося понад 20% абонентів, які виїхали за кордон», — зазначає оператор.

За даними lifecell, середнє споживання мобільного інтернету на одного абонента за кордоном протягом минулих чотирьох місяців зросло на 91%. Найактивніше послугою користувалися абоненти у Польщі, Німеччині й Болгарії.

Для того, щоб користуватися гігабайтами за кордоном, необхідно оплатити свій тарифний план або перезамовити його через *700# у період проведення акції й отримати в роумінгу стільки гігабайтів, скільки передбачено в українському тарифі (максимально можна використати 50 ГБ протягом липня).

До речі, на українському сервісі інтернет телебачення OLL.TV можна переглядати кращі ТВ-канали, фільми, серіали та спортивні трансляції, музичні кліпи та більше 100 онлайн радіостанцій у найвищій якості зображення та звуку.

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