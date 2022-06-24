lifecell безкоштовно роздає українцям безлімітний інтернет та дзвінки: як підключити послугу — Finance.ua

lifecell безкоштовно роздає українцям безлімітний інтернет та дзвінки: як підключити послугу 24.06.2022, 18:39 — Особисті фінанси

lifecell безкоштовно роздає українцям безлімітний інтернет та дзвінки: як підключити послугу

Мобільний оператор lifecell запустив в Україні унікальну акцію під назвою «Байрактар», яка забезпечить абонентів безлімітним інтернетом та дзвінками, але на обмежений час. Компанія повідомила, як її підключити, на офіційному сайті.

Акція «Байрактар» діє до 31 серпня по всій території України, крім тимчасово окупованих районів.

Послуги в рамках акції. «Байрактор» дає змогу українцям зняти ліміти на послуги мобільного зв’язку, передбачені чинним тарифом. Такий бонус можна отримати на добу (стільки часу може безперервно провести в польоті БПЛА Bayraktar) три рази за період дії оплаченого пакету послуг (не добового), при цьому абонент сам обирає зручні для нього дні — поспіль або врозбій. За умови повторного замовлення та оплати пакету послуг, користуватися акцією можна безкінечно.

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Підключити акцію «Байрактор» абоненти можуть у додатку «Мій lifeccell» або за номером *777#. Варто зазначити, що нові абоненти lifecell можуть скористатися акцією безкоштовно, решті доведеться заплатити 25 грн за підключення на період дії одного пакету послуг, який обов’язково повинен бути оплачений. Бізнес-клієнти також можуть користуватися акцією.

На офіційному сайті оператор попереджає: після використання перших 20 Гб трафіку в рамках акції швидкість Інтернету знизиться до 1 Мбіт/с. Крім того, після перших 120 хвилин вихідних викликів тривалість дзвінків скоротиться до 3 хвилин, хоча їх кількість не обмежена.

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