Starlink Ukraine отримала ліцензію оператора – Федоров — Finance.ua

Starlink Ukraine отримала ліцензію оператора – Федоров

Вчора 12:35 — Фондовий ринок

Starlink Ukraine отримала ліцензію оператора – Федоров, www.reuters.com

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що компанія Starlink Ukraine («Старлінк Юкрейн») отримала ліцензію оператора.

Про це він написав у Telegram.

"Щойно компанію внесли до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг за номером 1.

Представництво компанії SpaceX вже скоро почне активну роботу в Україні!" — зазначив Федоров.

Довідка Finance.ua:

у кінці квітня в Україні з’явилося представництво Starlink;

юридична особа зареєстрована під назвою «Старлінк Юкрейн»;

в середині квітня Федоров повідомляв, що Starlink розпочав роботу над відкриттям представництва в Україні.

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