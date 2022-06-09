Starlink Ukraine отримала ліцензію оператора – Федоров — Finance.ua

Starlink Ukraine отримала ліцензію оператора – Федоров
Вчора 12:35 — Фондовий ринок Starlink Ukraine отримала ліцензію оператора – Федоров, www.reuters.com
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що компанія Starlink Ukraine («Старлінк Юкрейн») отримала ліцензію оператора.
Про це він написав у Telegram.
"Щойно компанію внесли до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг за номером 1.
Представництво компанії SpaceX вже скоро почне активну роботу в Україні!" — зазначив Федоров.
Довідка Finance.ua:
- у кінці квітня в Україні з’явилося представництво Starlink;
- юридична особа зареєстрована під назвою «Старлінк Юкрейн»;
- в середині квітня Федоров повідомляв, що Starlink розпочав роботу над відкриттям представництва в Україні.
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