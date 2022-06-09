Starlink Ukraine отримала ліцензію оператора – Федоров — Finance.ua
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Starlink Ukraine отримала ліцензію оператора – Федоров

Вчора 12:35Фондовий ринок
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Starlink Ukraine отримала ліцензію оператора – ФедоровStarlink Ukraine отримала ліцензію оператора – Федоров, www.reuters.com
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що компанія Starlink Ukraine («Старлінк Юкрейн») отримала ліцензію оператора.
Про це він написав у Telegram.
"Щойно компанію внесли до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг за номером 1.
Представництво компанії SpaceX вже скоро почне активну роботу в Україні!" — зазначив Федоров.

Довідка Finance.ua:

  • у кінці квітня в Україні з’явилося представництво Starlink;
  • юридична особа зареєстрована під назвою «Старлінк Юкрейн»;
  • в середині квітня Федоров повідомляв, що Starlink розпочав роботу над відкриттям представництва в Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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